1 МБ – 1 сом в роуминге от О! в России будет доступен также в сети МТС

Ещё больше возможностей для абонентов О! – с сегодняшнего дня выгодный тариф "1 мегабайт – 1 сом" доступен в сети MTS – Россия (RUS01). Это позволит пользоваться выгодным интернетом в роуминге в поездке и быть на связи на своём номере. Напомним, этот же тариф доступен в России в сетях Tele2, Megafon, Beeline RU.

Для активации достаточно набрать бесплатную команду *997# или подключить услугу в приложении "Мой О!". Вы сможете быть на связи сразу по прибытии в Российскую Федерацию, сможете сообщить родным, как добрались, вызвать такси или открыть карту, чтобы понять, где вы находитесь.

Выгодный тариф в роуминге действует также в таких странах, как:

Россия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Вьетнам, Армения, Грузия, Беларусь, Испания, Бельгия, Дания, Люксембург, Кувейт, Катар, Южная Корея, Албания, Чехия, Гана, Германия, Южная Африка, Великобритания, Греция, Ирландия, Италия, Мозамбик, Нидерланды, Португалия, Румыния, Танзания, Конго, Венгрия, Австрия, Лихтенштейн.

Для большей экономии подключайте интернет-пакеты

Размеры пакетов рассчитаны как на обычный отпуск, так и на долгую зарубежную поездку. А если вдруг не хватило, то легко подключить новый пакет в приложении "Мой О!".

Какой объём интернет-пакета выбрать?

Рассчитывайте, что 1 МБ интернета хватает, чтобы написать около 50 сообщений или 2 минуты разговора в мессенджере. Учтите, что лучше отключить автообновление приложений через мобильные данные, чтобы ваш смартфон не выходил самовольно в интернет для их обновления.

Помощь за границей

Для удобства путешественников работают бесплатные команды на случай, если на балансе вообще не окажется средств. Здесь вы узнаете, как отправить весточку родным о том, что добрались и всё в порядке. Круглосуточно доступна онлайн-поддержка О! по номеру WhatsApp 996 705 700 700.

Стоимость пакетов указана с учетом НДС и НсП. Дополнительную информацию можно найти на сайте o.kg в разделе "Интернет-роуминг".

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