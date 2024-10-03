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Кыргызстан запускает программу цифрового здравоохранения с ООН и ЕС

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2 октября объявлен запуск программы цифрового здравоохранения Минздрава КР и ООН для улучшения здравоохранения в Кыргызстане через интеграцию цифровых систем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, программа финансируется через Фонд ЦУР ООН при поддержке ЕС, Испании и Швеции с общим бюджетом 4,03 миллиона долларов на 2024-2027 годы.

Основные цели программы включают модернизацию цифровых систем здравоохранения, улучшение государственных электронных услуг и расширение телемедицины. В рамках программы подключат три миллиона записей о вакцинациях к платформе электронных медицинских карт, что позволит 225 000 детям получить необходимые прививки. Также 200 000 человек смогут просматривать результаты своих анализов онлайн.

Программа поддержит уязвимые группы: 120 000 людей с инвалидностью получат цифровые сертификаты, а 280 000 - доступ к цифровым больничным листам. Телемедицина обеспечит доступ к консультациям для более чем 700 000 детей в 10 округах. 60 медучреждений окажут помощь 140 000 матерям и новорожденным, подключив их к платформе EHR.

Заместитель министра по цифровому развитию Бакыт Джангазиев отметил, что программа улучшит доступ к медицинской информации и повысит эффективность здравоохранения. Постоянный координатор ООН в КР Антье Граве подчеркнула значимость цифровых технологий для преодоления цифрового разрыва и продвижения устойчивого развития.


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URL: https://www.vb.kg/439895
Теги:
Минздрав, Кыргызстан
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