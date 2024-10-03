Язык - явление политическое

В Бишкеке состоялась международная конференция "Русский язык и развитие Кыргызстана". Название мероприятия говорит само за себя. Подавляющее большинство участников дискуссии пришли к выводу, что залог успешного развития Кыргызской Республики – мирное и взаимообогащающее сосуществование русского и кыргызского языков.

В конференции приняли участие глава Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте КР Мелис Мураталиев, руководитель Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев, первый секретарь Посольства РФ в КР Роберт Федоров, экс-ректор Академии госуправления при Президенте КР Алмаз Насыров, президент международного общественного объединения "Конгресс тюркских народов" Марлис уулу Эдиль, политологи, журналисты, блогеры, экс-депутаты Жогорку Кенеша.

Организатор мероприятия – информационное агентство "Станрадар".

Дискуссия вышла далеко за рамки чисто лингвистических вопросов. Это и понятно: все, что касается функционирования, развития и взаимодействия языков, - вопрос политического характера. Который так или иначе затрагивает внутреннюю и внешнюю политику государства, его взаимоотношения с ближним и дальним зарубежьем, тактику и стратегию развития.

Каково положение русского языка в Кыргызстане в современных условиях? Оно, несомненно, более выигрышное по сравнению с Узбекистаном, Таджикистаном и некоторыми другими постсоветскими странами. За русским языком в Конституции КР закреплен статус официального. В Бишкеке и Чуйской области это поистине язык межнационального общения, хотя в других регионах быть таковым уже перестал – по объективным и субъективным причинам. Во многом благодаря помощи российской стороны в Кыргызстане открываются школы с русским языком обучения, повышают квалификацию учителя, проводятся мероприятия, способствующие популяризации русского языка.

В последние годы государство взяло курс на развитие кыргызского языка. И это абсолютно правильно. Государственный язык просто обязан быть в приоритете. Другое дело – каким образом и за счет чего должно достигаться развитие кыргызского языка. Выступавшие на конференции эксперты говорили о том, что при любых условиях кыргызский и русский языки должны сохраняться и развиваться параллельно, не ущемляя один другого, не мешая, а, наоборот, помогая друг другу.

В качестве главных причин падения уровня русского языка (число свободно владеющих им в Кыргызстане значительно снизилось) докладчики называли отток из республики основной массы русскоязычного населения (включая трудовых мигрантов, многие из которых хорошо владеют русским языком); многовекторную политику государства, итогом которой стало тесное взаимодействие с Турцией, Китаем, арабскими странами, не говоря уже о Западе. Молодежь меняет приоритеты и зачастую не связывает будущее с Россией, отдавая предпочтение другим странам (языки которых, соответственно, с большим интересом изучает).

Есть причины и субъективные. Русофобски настроенные деятели утверждают, что Россия насильственно насаждает в Кыргызстане "свой" язык, стараясь тем самым поработить суверенную Кыргызскую Республику, и делает якобы все, чтобы тормозить развитие государственного языка.

Так или иначе, отказ от изучения русского языка ведет часто к весьма плачевным последствиям. И речь даже не о том, что многие сознательно лишают себя доступа к мировой литературе и культуре. Многие мигранты не могут закрепиться в России, потому что элементарно не в состоянии заполнить необходимые документы. Из-за незнания русского языка они попадают в разные неприятные ситуации, в конце концов ни с чем возвращаются на родину, пополняя ряды русофобов. Вот такой замкнутый круг.

Призыв "Учите русский язык!", по убеждению участников конференции, не работает. Тем более нельзя кого бы то ни было заставлять учить язык. Человек должен самостоятельно прийти к мысли о необходимости изучения языка. Как прийти? Через понимание, что знание русского языка даст ему определенные преимущества. Для начала хотя бы такие: приехавший в Россию гражданин Кыргызстана, на хорошем уровне владеющий русским языком, имеет все шансы устроиться на высокооплачиваемую работу. То же самое – с кыргызским языком. Видя, что страна идет вперед, повышая благосостояние народа и международный авторитет, у гражданина неизбежно возникнет желание говорить на государственном языке.

Как справедливо отметила экс-депутат Евгения Строкова, наши страны должны взаимно уважительно, с соблюдением всех международных договоренностей относиться к гражданам друг друга. Кыргызское государство не должно вставлять палки в колеса русскоязычному населению, а России, в свою очередь, не стоит ужесточать миграционную политику в отношении кыргызстанцев. Это поспособствует сохранению как русского языка в КР, так и добрых дружеских отношений между нашими странами.

Что нужно делать, чтобы снять озабоченность тех, кто боится, что русский язык в Кыргызстане "задавит" кыргызский? На конференции прозвучало дельное предложение: Россия могла бы помочь Кыргызстану в развитии государственного языка. Главный редактор ИА "Спутник Кыргызстан" Таалайбек Ороскулов напомнил, что в МГУ разработана очень хорошая методика преподавания кыргызского языка, которой успешно пользуются студенты, не имеющие отношения к Кыргызстану. Хорошо бы попросить москвичей поделиться этой методикой. Это выбило бы почву из-под ног русофобов, уверяющих, что Российская Федерация совершенно не заинтересована в развитии государственного языка Кыргызской Республики.

Параллельно с поддержкой русского языка Россия могла бы оказать Кыргызстану неоценимую помощь в продвижении программ, направленных на изучение кыргызского языка. Тем более что ни у Кыргызстана, ни у западных спонсоров это зачастую не вызывает энтузиазма. Блогер Нур Исмаил поделился воспоминаниями, как в 2000-м году пытался запустить на телевидении программу по обучению кыргызскому языку буквально с нуля. Тогда к этому полезному новшеству не проявили интереса ни в Нацкомиссии по государственному языку, ни в западных фондах (которые при этом готовы были всячески поддержать изучение кыргызстанцами английского языка).

Кто нам друг, а кто не очень – время уже показало. Несмотря на стремление многих молодых кыргызстанцев учить перспективный английский, - ни с Англией, ни с Америкой нас особо ничего не связывает. С Россией связывает гораздо больше, в том числе и язык, который у нас с давних времен поистине общий.