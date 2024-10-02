"Президент поручил увольнять акимов, если у них шерсть овец будет валяться"

На базе открытого акционерного общества "Кыргызиндустрия" презентован демонстрационный центр, созданный для информирования фермеров, акимов, руководителей айыл окмоту какие возможности предоставляет государство для реализации малых проектов в целях повышения социально-экономического потенциала регионов Кыргызстана.

В день открытия демонстрационный центр , расположенный на территории бывшего завода Ленина, где сейчас расположен корпус "Кыргызиндустрия", был полон приехавших из всех регионов представителей фермерских хозяйства и местной власти.

Демонстрационный центр предоставляет практические инструкции предпринимателям, фермерам, органам местного самоуправления по открытию малых и средних предприятий, переработке и производству продукции.

Сначала для всех была проведена демонстрационная экскурсия - продемонстрирована техника, перерабатывающие комплексы, которые на сегодняшний день очень нужны в регионах. Неправильно обработанные шкуры крс и мелкого скота, грубая шерсть засоряет предгорья, берега рек. А теперь, акимам и главам айыл окмоту, фермерам был показан комплекс для технически-правильного шкуроснимания, переработки шерсти. Посетители демо-центра смогли увидеть на схемах, и изучить в реальности механизмы, перерабатывающие машины для того чтобы шерсть которая как правило выбрасывается, при правильном деловом бережливом подходе превращается в товар. После обработки шкур в стиральной машине, чистки шерсти, обработки, шерсть используется для изготовления одеял, спальных мешков. И вчера представителям погранслужбы были вручена партия уже изготовленной по этой технологии спальных мешков.

Председатель Кабинета Министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев отметил необходимость открытия в каждом районе малых перерабатывающих сельхозпроизводств, адаптированных к регионам. В своем выступлении в качестве примера он упомянул вопрос переработки шерсти.

"Мы показали небольшое производство по переработке шерсти, удобное для этих регионов и цена которого составляет менее 2 миллионов сомов. Я четко скажу акимам и руководителям региональных управлений аграрного развития, президент мне сказал, что в любом районе, будь то Ош, Ат-Баши, Тюп, Кара-Кульджа, если шерсть лежит на земле, акима этого района уволим. Не думайте, что это мелочь. Если мы построим заводы по переработке шерсти в 60 регионах, мы решим проблему шерсти. А если мы поставим в каждом сельском управе станок для снятия шкур с животных, стоимость которого всего 120 тысяч сомов, мы решим проблему со шкурами. - подчеркнул он.

Основная цель презентации – продемонстрировать работу демонстрационного центра, презентовать инициативы партнеров, привлечь международные и отечественные инвестиции, а также установить партнерские связи для поддержки малого бизнеса и инновационных проектов в регионах.

Организаторами мероприятия выступили Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и "Фонд социального партнерства регионального развития".