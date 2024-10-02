"Каиндинский хлебоприемный пункт" возвращен в государственную собственность

Возвращен в государственную собственность "Каиндинский хлебоприемный пункт" в Панфиловском районе Чуйской области, который ранее был приватизирован частным лицом. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, ранее ответработниками Чуйского областного фонда государственного имущества был передан в частную собственность "Каиндинский хлебоприемный пункт" с территорией, постройками и сооружениями общей площадью 3,4 га, который позднее перепродан третьим лицам.

В ходе проверки владелец добровольно передал объект оценочной стоимостью 650 млн 082 тыс.сомов на баланс государства.