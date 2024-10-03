Минприроды проверяет угольные склады в Бишкеке перед отопительным сезоном

В Кыргызстане похолодало, и в жилых массивах Бишкека дома уже стали отапливать твердым топливом. Смог над столицей уже стал заметен. В столице в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) сотрудники Бишкек-Аламудунского регионального управления Минприроды провели масштабный рейд по проверке подготовки к ОЗП некоторых объектов.

Все угольные склады, которые занимаются поставками угля населению, проверяются ведомством по нескольким параметрам.

"Сюда уголь доставляют из Казахстана. На контроле и другие 20 складов в городе с местными марками угля. Наш отдел проводит замеры на уровень радиации. Как видите, уровень радиации не превышает допустимую норму. Мы осмотрели уголь по периметру склада, и самый высокий показатель - 108 . Это ниже даже допустимой нормы.

Осмотр угля проводится еще на границе при въезде в Кыргызстан, где осматриваются все машины. Потом уже на складах мы также перепроверяем состояние, возможны какие то вкрапления, или ввоз каких-то других партий.

Сразу поясним, что при сжигании уровень радиации угля не повышается. То, что мы видим на этом складе - все в норме", - пояснил начальник районного управления по городу Бишкек и Аламединскому району Службы экологического и технического надзора при МинистерствЕ природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медербек Анарбек уулу.

Другой отдел ведомства производит забор угля на проведение 5-ти видов анализов лабораторным способом. Они проводятся уже в стационарных условиях. Специалисты взяли пробы на влажность, зольность, калорийность, содержание серы и углерода.

"Как видите, забор проб проводят также на разной глубине и разных насыпей на складе. Все пробы кодируются. Код указывается, чтобы не было конфликта интересов. Те отделы, которые выполняют химический анализ, знают, откуда поступили пробы, и выполняют все анализы только по коду", - добавила заведующая отделом аналитики и координации отбора проб Департамента экологического мониторинга Айнура Дарбакова.

Специалисты отметили, что максимальный вред природе наносит уголь высокой зольности, с высоким содержанием серы. Со складов такие партии должны изыматься, и продаже они не подлежат.