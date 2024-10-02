Ташиев вновь предупредил личный состав ГКНБ не помогать его родственникам

ГКНБ Кыргызстана сообщает о том, что среди личного состава проводится усиленная работа по обеспечению и поддержанию высокого морально-нравственного духа, присущего сотрудникам спецслужбы. В рамках этого повышены требования по недопущению необоснованного вмешательства в деятельность госорганов.

В целях соблюдения законности председатель Госкомитета Камчыбек Ташиев провел совещание, в котором строго предупредил личный состав ГКНБ. Он издал приказ о недопустимости вмешательства в деятельность государственных и муниципальных организаций и учреждений в угоду или с целью удовлетворения просьб родственников руководителей Госкомитета.