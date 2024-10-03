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В Бишкеке обсудили совместные усилия в борьбе с изменениями климата

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке прошел масштабный климатический форум, собравший около 200 представителей местных сообществ, государственных органов и международных организаций.

В центре внимания обсуждения находилась тема "Опыт и потенциальные возможности на местном уровне", а также стратегия Кыргызстана по снижению выбросов парниковых газов на 44% к 2030 году. Это мероприятие подчеркивает активные усилия страны в реализации международных инициатив по борьбе с изменением климата.

Форум стал важной площадкой для обмена опытом и обсуждения уже предпринятых шагов в области климатической адаптации. В форуме приняли участие Заместитель Председателя Кабинета Министров КР - Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев, глава Представительства Всемирного Банка в КР г-н Хью Риделл, начальник управления политических и экономических исследований Администрации президента КР Б.Т. Сыдыков, Исполнительный директор АРИС М.Д. Наспеков и представители министерств, ведомств международных донорских организаций, органов местного самоуправления 7 областей Кыргызстана и другие.

Заместитель Председателя Кабинета Министров КР Б. Э. Торобаев отметил: "Изменение климата - одна из важнейших проблем современности, затрагивающая все аспекты нашей жизни: от социально-экономического развития до окружающей среды и благополучия населения. Кыргызстан, как страна с горным рельефом и зависимостью от сельского хозяйства, особенно уязвим к изменениям климата. Поэтому наша реакция на этот вызов должна быть комплексной и своевременной. Кабинет Министров предпринимает активные меры по адаптации к новым условиям. Одним из ключевых документов является Национальный адаптационный план."

Форум стал важной площадкой для обмена опытом и обсуждения уже предпринятых шагов в области климатической адаптации. Обсуждены ключевые проблемы и возможности, с которыми сталкиваются местные сообщества в борьбе с климатическими вызовами.

Это знаковое мероприятие проходит в рамках проектов Кабинета Министров Кыргызской Республики, финансируемых Всемирным Банком:

" Дополнительное финансирование для Третьего проекта сельских инвестиций (в условиях реагирования на COVID-19) (ДФ ПСИ-3)

"Проект поддержки местных сообществ CASA-1000" ( ППМС)

ДФ ПСИ-3 и ППМС являются передовыми- по вовлечению сообществ в процесс принятия решений по использованию и мониторингу реализации подпроектов для улучшения социально-экономической инфраструктуры на местах , поддержке доходоприносящих объектов для уязвимых слоев населения. Так , более 80% инвестиций были направлены на реализацию подпроектов, поддерживающих адаптацию к изменениям климата и смягчение их последствий. Эти средства ориентированы на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и увеличения климатических выгод.

Кыргызская Республика продолжает активно поддерживать международные усилия по борьбе с климатическими вызовами, и этот форум стал важным шагом к реализации амбициозных целей страны.


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URL: https://www.vb.kg/439909
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