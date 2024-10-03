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Китайские эксперты ознакомятся с состоянием кыргызстанских лабораторий

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С 7 по 11 октября 2024 года ожидается приезд в Кыргызстан делегации из Пекина (КНР), которая ознакомится с отечественными лабораториями и даст свои рекомендации, чтобы в скором будущем они могли проверят продукцию и давать сертификаты, которые будут подтверждать соответствие товаров, продукции для ввоза на территорию Китая. Об этом СМИ рассказали в Минводсельхозе КР.

Отмечается, что в составе делегации будут представители компаний по логистике, производстве вакцин, переработке сельхозпродукции и так далее.

- Мы им покажем текущее состояние наших лабораторий различных направлений, а они дадут свои рекомендации, чтобы в будущем можно было экспортировать продукцию в Китай, - отметили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/439913
Теги:
Китай, Кыргызстан
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