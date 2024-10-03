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На какой стадии находится строительство самого длинного тоннеля в КР?

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Строительство тоннеля через перевал Кок-Арт планируется завершить 1 декабря текущего года. Протяженность строящегося объекта, на высоте 2500 метров над уровнем моря, составляет 3890 метров, ширина - 10, 6 и протяженность расширенных участков - 14 метров, а высота - 8,5 метров. Об этом сообщает пресс-служба Министерство транспорта и коммуникаций КР.

Завершается также укладка асфальтобетона на участке дороге внутри тоннеля. Здесь уже завершена установка осветительных и вентиляционных турбин, проводится заключительный этап монтажа силовых кабелей. Работы по отделке стен портала продолжаются. В ближайшие дни планируется начать работы по нанесению дорожной разметки.

Перед входом в тоннель почти закончены асфальтовые работы, осталось еще 60 м, а внутри его осталось на 10 уширенных участках провести устройство асфальтобетона (длина 53 м при ширине 2,75 м общей протяженностью 530 м ). Из 5 лавиноопасных участков на 4 проезжих частях временной дороги завершено бетонирование. В настоящее время ведутся работы по укреплению краев конструкций камнем. На подходах к тоннелю начались работы по установке парапетов. Качество строительных работ и материалов контролируется консультантом ГП ПИ "Кыргызжолтранспроект" в соответствии с техническими условиями.

Отметим, что общая протяженность альтернативной дороги от города Джалал-Абад до Балыкчи составляет 433 километра, там завершено строительство двух эстакадных мостов и продолжается строительство одного тоннеля с штольней.


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URL: https://www.vb.kg/439915
Теги:
Кыргызстан
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