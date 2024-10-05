В Кыргызстана началась работа по протравлению семян

Ежегодно Департаментом химизации, защиты и карантина растений проводится работа по протравлению семян озимых зерновых колосовых культур для предотвращения заболеваний и вредных организмов.

По структуре посевных площадей озимых зерновых колосовых культур составляет 200,0 тыс. га, из них 190,0 тыс. гектаров - пшеница, 10,0 тыс. га - ячмень. На эту площадь всего потребуется 40,0 тыс. тонн семян, из них - 38,0 тыс. тонн семян пшеницы, 2,0 тыс. тонн ячменя.

По республике для протравливания 40,0 тыс. тонна семян потребуется 20,0 тонн протравителей семян. На сегодняшний день протравители были завезены и начались работы по протравлению семян.