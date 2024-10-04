Главное - критические минералы: что в действительности нужно Западу от ЦА

В рамках генассамблеи ООН прошла встреча министров иностранных дел стран региона с их американским коллегой Блинкеном ("С5+1"). Как и все предыдущие встречи в похожих форматах, этот саммит любопытен с точки зрения реальных интересов сторон во взаимных отношениях. Хороших новостей для Центральной Азии здесь нет – регион рассматривается Западом исключительно в двух плоскостях: как территория давления на Россию и как источник сырьевых ресурсов.

Ваши недра для нас критически важны

Блинкен на встрече выглядел удовлетворенным, излучал уверенность и благожелательность. Процитируем набор слов, с которым он обратился к главам МИД Центральной Азии:

"Мы проделали очень хорошую работу в рамках "C5+1", и, конечно, ярким событием стала встреча наших лидеров с президентом Байденом. В следующем, 2025 году исполнится 10 лет с тех пор, как мы запустили формат "C5+1", и США, со своей стороны, с нетерпением ждут возможности отпраздновать это прочное партнерство, но не просто отпраздновать его, а продолжать его развивать и укреплять".

Понятно, отмечать будут уже без Байдена. Несмотря на все ритуальные дипломатические пляски, которые, надо сказать, выглядят обычным фиговым листком, и все это понимают, надо отдать должное англосаксам, они сильно и не скрывают свои цели и задачи в регионе. Помимо общих слов и механизмов, в работе сторон появились весьма конкретные платформы, сами названия которых не оставляют никаких сомнений и двойных толкований. Речь прежде всего идет о так называемом "Диалоге по критическим минералам". Этот механизм сравнительно свежий, появился в феврале этого года. Формально "Диалог" апеллирует к обычному западному словоблудию о "зеленой энергетике" и борьбе с климатическими изменениями, по факту же речь идет о еще большем внедрении американского, английского и европейского капитала в сферу добычи полезных ископаемых в регионе.

В этой связи интересны недавние новости о пяти британских компаниях, исследующих Казахстан на предмет того, что из него еще можно выкачать. Информацией поделился директор по вопросам торговли и инвестиций Посольства Великобритании в РК Бэт Маккендрик:

"Мы стремимся повысить узнаваемости Казахстана на мировой арене и сделать процесс геологоразведки для молодых горнодобывающих компаний более доступным. Уже сейчас в Казахстане работают около пяти британских горнодобывающих компаний. Проект по оцифровке данных поможет еще большему числу компаний получить доступ к информации".

Этот витиеватый месседж, конечно, стоит перевести, ибо наивные читатели казахстанской прессы могут воспринять его буквально. Г-жа Маккендрик говорит о том, что западным (преимущественно английским) компаниям надо более активно осваивать колонию. Пять британских компаний (это не считая того, сколько уже западных компаний выжимают досуха недра РК) – этого мало. Лондонский Сити должен внимательнее присмотреться к этой территории, тем более, что местное компрадорское руководство не против; конечно, если ему вручат достаточное количество бус и зеркалец.

Россия – мимо

Теперь, что касается давления на Россию через посредство региона. Здесь также все понятно – достаточно посмотреть, с какой скоростью казахстанские, кыргызстанские и узбекистанские банки блокируют платежи в/из России, к слову, ставя в неудобное положение своих же собственных граждан – миллионы мигрантов, работающих в России. Впрочем, платежи – это на поверхности. Более серьезные задачи у западников в сфере транспорта и логистики.

Поскольку полезные ископаемые, включая нефть и газ, из региона нужно как-то вывозить в цивилизованный мир (желательно, минуя Россию), а также обеспечивать транзит для китайских товаров (по крайней мере, пока Запад не начал войну с Пекином), то в фокусе внимания на саммите был и так называемый Срединный коридор – МТК, связывающий сети железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу. Планируется, что активно будут задействованы паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши. России, понятное дело, в этих раскладах нет и быть не может, поскольку это сугубо политический проект.

Словом, мы видим все то, что видели и в других регионах мира – вопреки здравому смыслу, географии, реальным интересам миллионов людей сворачиваются экономические связи, которые (в случае с Россией речь идет о многих миллиардах внешнеторгового оборота) принесут в жертву западным геополитическим играм и кучке местных компрадоров. Дальнейший шаг – попытка развязать прямую конфронтацию между странами Центральной Азии и Россией.

Источник: ВЭС24