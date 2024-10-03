ГНС за 9 месяцев собрала 211,4 млрд сомов налогов и страховых взносов

Государственная налоговая служба за январь-сентябрь 2024 года собрала 211 млрд 446,2 млн сомов налогов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установленный план перевыполнен на 7,6 млрд сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года было собрано на 32,7 млрд сомов больше.

Из общего объема поступлений 157 млрд 117,8 млн сомов составили налоги и платежи, а 54 млрд 328,4 млн сомов - страховые взносы.

Налогов и платежей собрано на 25,06 млрд сомов больше, чем за аналогичный период прошлого года. План перевыполнен на 1 млрд сомов.

Сбор страховых взносов вырос на 7,7 млрд сомов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Плановые показатели были перевыполнены на 6,6 млрд сомов.