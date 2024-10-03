Сборная Кыргызстана по настольному теннису отправилась на Чемпионат Азии

Сборная Кыргызской Республики по настольному теннису проходит учебно-тренировочные сборы с 28 сентября по 6 октября 2024 года в Алматы. Сборы приурочены в целях подготовки к XXIIV Чемпионату Азии, который состоится 6 - 13 октября 2024 года, в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации настольного тенниса КР.

На Чемпионате Азии ожидается участие 210 спортсменов из 26 стран, среди которых Бахрейн, Гонконг, Индия, Иордания, Иран, Йемен, Катар, Китай, Китайский Тайбэй, Казахстана, КНДР, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Непал, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония и Кыргызская Республика.

Среди участников Чемпионата будут такие выдающиеся спортсмены, как олимпийский чемпион в командном зачете и четырехкратный чемпион мира Ван Чуцинь из Китая, серебряные призеры Олимпийских игр Мива Харимото и Миу Хирано (Япония), а также обладательница золотой и серебряной медали Олимпиады Сунь Инша (Китай) и бронзовый призер Томоказу Харимото (Япония).

Сборная Кыргызской Республики представлена следующими спортсменами под руководством главного тренера Кылычбека Кудусова:

Мужчины:

1. Сагындыков Талгат

2. Зарылбек уулу Нурсултан

3. Гаипов Эльдиярбек

4. Алимкулов Марлен

5. Касымов Атай.

Женщины:

1. Кудусова Саида

2. Абдимиталипова Рамида

3. Уланбекова Аяна

4. Мураталиева Раяна

5. Алмазбекова Даяна.

Учебно-тренировочные сборы основной и резервной сборной Кыргызской Республики организованы Ассоциацией настольного тенниса Кыргызской Республики при поддержке Дирекции по Олимпийским видам спорта Департамента физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.