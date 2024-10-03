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Центр обслуживания предпринимателей переехал на новый адрес

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Министерство юстиции сообщает о переезде с Центра обслуживания предпринимателей (ЦОП располагался в бывшем ТЦ Эльдорадо) сотрудников Чуй-Бишкекского управления юстиции, занимающихся приемом заявлений на регистрацию, перерегистрацию и прекращение деятельности юридических лиц, а также филиалов (представительств).

По данным ведомства, с 7 октября прием данных заявлений, ранее осуществляемый по адресу: ул. Жибек Жолу, 381 (ЦОП располагался в бывшем ТЦ Эльдорадо), будет перенесен в здание Чуй-Бишкекского управления по адресу: ул. Горького, 25.

По всем вопросам вы можете обращаться по телефонам: 0312590622, 0312543562


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URL: https://www.vb.kg/439931
Теги:
Министерство юстиции
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