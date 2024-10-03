Сырые законопроекты не пройдут: Торага ЖК требует качественных докладов

Сегодня, 3 октября, на заседании Жогорку Кенеша Торага Нурланбек Шакиев призвал представителей кабинета министров обратить особое внимание на качество разрабатываемых законопроектов. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

"Жогорку Кенеш оперативно поддержал необходимые законопроекты, предложенные кабинетом министров, как того требовали обстоятельства. Принятые законы способствовали развитию государства, и, как отмечают и сам президент, и кабинет министров, в нашей стране достигнуты значительные успехи. Однако, в целях усиления контроля за инициируемыми законопроектами, в дальнейшем будет установлен более строгий отбор. Мы не будем принимать сырой закон или если докладчики не могут его должным образом представить, дать исчерпывающую информацию. Поэтому кабинету министров необходимо изменить подход к законодательной деятельности и парламенту", - сказал он.

Также торага отметил особый вклад Жогорку Кенеша в стабильность и экономическое развитие страны. "Мы продолжим плодотворную работу и будем усиливать контроль при принятии каждого закона", – добавил он.