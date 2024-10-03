Если эти вопросы не решить, то "Кыргызкомур" ждет банкротство, - эксперт

В Кыргызстане нужно открыть крупное единое предприятие государственного уровня для управления всей угольной отраслью. Таким мнением с нашим изданием поделился председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков. По его словам, в стране более 400 лицензий на уголь выдано, но только 19 из них в госпредприятии "Кыргызкомур"

"Более 200 из этих лицензий предназначены для добычи угля, а остальные 200 – для геологоразведки. Таким образом, из более чем 400 выданных лицензий у ГП "Кыргызкомур" на данный момент имеется только 19 лицензий. Сейчас, по итогам 2023 года, на основании выданных в целом лицензий добыто 4 млн тонн угля. В северной части его добыто более 1 миллиона 700 тысяч тонн, в южной – более 2 миллионов тонн. Госпредприятие "Кыргызкомур" добыло 1 миллион 300 тысяч тонн, из которых большая часть добыто на разрезе "Кара-Кече", - сказал Камчыбеков.

Эксперт отмечает, что кроме 19 лицензий "Кыргызкомура" все остальные предприятия являются частными.

"Они действуют только на основании своих рабочих планов. Необходимо же иметь единый рабочий план для всех компаний. В 2023 году премьер-министр Акылбек Жапаров издал распоряжение, на основании которого Минэкономики и Минэнерго было поручено создать на базе "Кыргызкомура" госкорпорацию под контролем администрации президента, но эта задача не была выполнена. Говорилось, что, если такая корпорация будет создана, ей будет передано множество функций для управления.

Дело в том, что, если такую госкорпорацию создали бы, то все компании включая и частные, работали бы по единому плану. Они бы представляли свои планы по добыче угля на согласование. Без единого контроля сложно определить, как работают все эти компании.

Есть еще и другая проблема. Ранее буроугольный участок "Ак-Улак" с запасами угля 56 млн тонн, расположенный в районе Мин-Куш, был передан государственному предприятию "Кыргызкомур", и многие работы там проводились совместно с китайской компанией. Позже этот участок отдали муниципальному предприятию мэрии Бишкека. То есть теперь компания "Кыргызкомур" не имеет никакого отношения к этому участку. Из-за подобного рода действий расходы на добычу угля увеличиваются в разы.

В "Кыргызкомур" должны были быть перечислены средства в размере около 200 миллионов сомов. При этом по решению правительства компания должна поставлять уголь мэрии Бишкека бесплатно. То есть, если уголь с участка "Ак-Улак" компания "Кыргызкомур" должен будет бесплатно передавать Бишкекской ТЭЦ, то необходимо изменить и тарифную политику. Проблему тепла, горячей воды и электроэнергии, вырабатываемой Бишкекской ТЭЦ, следует рассматривать именно с точки зрения бесплатного угля. Возможно, следует создать комиссию по этому поводу, или дать дополнительные деньги "Кыргызкомуру", чтобы тарифы изменить или снизить. Но эти деньги не были учтены в бюджете мэрии", - добавил он.

Председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР убежден, что цены на уголь должны быть рассчитаны правильно, иначе компанию "Кыргызкомур" ждет окончательное банкротство.

""Кыргызкомур" должна привезти на предприятие "Кара-Кече" оборудование для добычи угля. Если эту проблему не решить, зимой это может стать большой проблемой. Если мэрия не решит этот вопрос оперативно, то общий долг "Кыргызкомура" уже превысит 700 миллионов сомов, которые компания должна другим структурам. Этого не должно произойти. Угольная компания погрязла в долгах и не в состоянии обеспечить себя средствами. Прежде всего, это связано с неправильной реализацией существующей ценовой политики и с тем, что согласованные антимонопольные цены не являются правильными во времени. Цена на уголь должна быть рассчитана правильно. Поскольку учреждение с тех пор добыло более 1 миллиона 700 тонн угля, оно должно быть рентабельным и обеспечивать углем. Надеемся, что наши предложения будут учтены, и подготовка к зимнему периоду пройдет успешно", - подчеркнул Дуйшенбек Камчыбеков.