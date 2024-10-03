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Государству возвращен араванский хлопкозавод "Ак-Була"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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"ГКНБ КР возвращен на баланс государства имущественный комплекс и земельный участок плошадью 11,14 га ОАО "Араванского хлопкозавода Ак-Була", который на протяжении длительного времени не функционирует и используется в качестве торговой плошадки субьектами предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам оценочных работ, стоимость земельного участка составляет 3 млрд. 217 млн. сомов.

Было установлено, что в 1997 году отдельные должностные лица

Араванского района, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно передали в частную собственность хлопкозавод иностранному гражданину Р.В.А.", - говорится в сообщении ГКНБ.

Напомним, председателем Совета Директоров ОАО "Араванский хлопзавода Ак-Була" являлся российский инвестор Александр Румянцев.


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URL: https://www.vb.kg/439935
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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