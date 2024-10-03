Экологический геноцид. Жители Канта обращаются к ГКНБ и Генпрокуратуре

В редакцию VB.KG вновь обратились жители Канта. Больше года, расположенное за их заборами, производство отравляет воздух и наносит ущерб их имуществу. От практически круглосуточных работ, все поверхности, включая стекла домов и личных авто, покрылись лаком и краской. Шум от резки металла, грохот и стук, в нарушение всех норм, не прекращается ни днем, ни поздним вечером. Сушка "вонючих" изделий производится там же.

"Они постоянно режут, пилят, варят и красят что-то. Открыть окна невозможно, не говоря уже о том, чтобы выпустить ребенка во двор. Ни свежего воздуха, ни тишины не в будни, не в выходные нет. Какой-то экологический геноцид. Плюс ко всему, они то и дело привозят контейнеры на территорию базы. Когда начинается их резка, куски мелкого железа отлетают и падают к нам за заборы. Пару раз прилетало по собакам, детей и пожилых вообще страшно отпускать в своем же доме. Жить стало не только невыносимо, но и страшно. Причем свои контейнеры они расположили впритык к нашим ограждениям. Мы боимся, что там могут храниться кислородные и газовые баллоны. Никаких правил техники безопасности не соблюдается. Рано или поздно они взорвутся, и мы взлетим на воздух", - жалуются жители.

Любые попытки поговорить с арендаторами и владельцем территории ни к чему не привели. Рабочие на все жалобы "поливают" жителей домов нецензурной бранью и предлагают убрать авто и детей со своих дворов, чтобы "они не мешали им красить дальше".

"Говорят, жалуйтесь, куда хотите! Мы ничего не боимся! Примерно подобное отвечал и хозяин. Мы реально уже выживаем в невыносимых условиях. А в последнее время и вовсе стали угрожать нам расправой", - чуть не плачут жильцы.

Производство расположено на базе бывшей советской ремонтно-тракторной станции (РТС). Территория огромная, включая помещения для работ. Почему их надо проводить с нарушением элементарной санитарной зоны, близ жилых домов, сказать сложно.