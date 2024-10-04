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China Southern Airlines и Институт Конфуция совместно провели мероприятие

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28 сентября 2024 года Институт Конфуция Бишкекского государственного университета совместно с офисом китайской авиакомпании China Southern Airlines в Бишкеке организовали мероприятие в честь "Дня института Конфуция". Это событие не только привлекло множество жителей Бишкека, особенно молодежи, которые пришли узнать о китайской культуре, а также позволило зарубежным друзьям из России, Турции, Вьетнама, Индии и других стран, которые учатся и путешествуют в Бишкеке, узнать об авиакомпании China Southern Airlines, которая с 1998 года предоставляет безопасные, качественные и удобные авиауслуги для культурного обмена между Китаем и Кыргызстаном.

На мероприятии были представлены яркие номера. Вопросы и ответы вызвали активный интерес у зрителей, которые охотно поднимали руки и даже выходили на сцену, чтобы ответить на интерактивные вопросы. Атмосфера на мероприятии была оживлённой и дружелюбной. Генеральный директор офиса China Southern Airlines в Бишкеке Му Сюхун рассказала иностранным друзьям, которые интересуются китайским языком и культурой, что с помощью China Southern Airlines можно удобно добраться до различных городов Китая. Кроме того, через Пекин, Гуанчжоу и Урумчи можно сделать пересадку в Гонконг (КНР), Тайвань (КНР), Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Вьетнам, Филиппины и другие страны и регионы. В настоящее время рейсы из Бишкека в Пекин выполняются по вторникам, четвергам и субботам, а рейсы из Бишкека в Урумчи - по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Информацию о рейсах можно найти на сайте China Southern Airlines на русском и английском языках.


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URL: https://www.vb.kg/439937
Теги:
вуз, Китай, Кыргызстан
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