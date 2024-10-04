Здание на Исанова: Туманбаев и Орунтаев подставляют президента (видео)

Одной из существенных причин успеха Наполеона у французов в период его правления безусловно считается закрепление им такой нормы, как неприкосновенность частной собственности. После стольких переделов собственности на фоне нескольких государственных переворотов данное нововведение значительно прибавило сторонников молодому правителю среди населения Франции.

В Кыргызстане, судя по всему, иногда стали идти обратным путем. Конечно, никто и не возражает, даже наоборот приветствуется, что незаконно приватизированные объекты должны быть возвращены государству. Столько было наворовано, что пора и ответ и держать. Но все же под эту общую шумиху или даже правильнее сказать "эйфорию" некоторые чиновники действуют иногда как в поговорке: "Заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибет".

Владельцы помещений первого этажа здания по улице Исанова 87, расположенного рядом с ТЦ "Бета Сторес", продолжают указывать президенту КР и главе ГКНБ на беспредел госорганов, которые отбирают их собственность.

Сегодня уже идет снос самого здания, и владельцы частной собственности даже не знают уже кому жаловаться, когда даже прокуратура закрывает глаза на явные нарушения. Об этом редакции vb.kg рассказала адвокат потерпевших Алия Турумбекова.

"Вот мне интересно, для чего у нас вообще существует надзорный орган? По положению данного госоргана, прокуратура должна следить за законностью, но мы подаем им жалобу, а прокурор велит нам подавать в Административный суд для обжалования приказа Туманбаева о сносе данного здания. Я прямо их спросила, с каких это пор Административный суд возбуждает уголовные дела? И можете ли вы мне сказать, что в действиях управления делами президента нет состава преступления? Ничего они мне ответить по этому поводу не могут. Прокуратура как надзорный орган настолько себя исчерпала, что ее уже не должно существовать.

Директор Госстроя Нурдан Орунтаев в видеоинтервью прямо говорит журналистам, что здание ветхое. То есть он прямо вводит общественность в заблуждение. Пусть он придет и покажет, где именно в заключении экспертизы есть слова "ветхое" и "аварийное".

Сам же Туманбаев объявился только после нашего последнего обращения СМИ. Он заявил журналистам, что "архитектура здания портит внешний вид города и что после проведения экспертизы мы убедимся в безопасности всех действий". О какой экспертизе идет речь, если вы уже почти разрушили здание? Конечно, если сейчас проводить экспертизу, то оно укажет аварийное состояние. И кто дал право решать Туманбаеву, какое из зданий портит внешний вид города?

Эти чиновники подобными действиями только подставляют президента страны.

Кстати, в заключение сейсмологии говорится, что сейсмичность здания 8 баллов. То есть ни о какой аварийности не было речи",- заявила Алия Турумбекова.

Напомним, первый этаж здания по улице Исанова 87 находится в собственности у частных лиц многие годы. Сделки прошли необходимые государственные процедуры и были зарегистрированы в госорганах. Имеются все документы, устанавливающие права собственности.

Управделами президента КР предложило им быть дольщиками в строительстве нового торгового центра, которое планируется построить на месте старого здания. При этом, по словам адвоката, нет никаких гарантий, что торговый центр построят именно в этом месте.

"Сам же инвестор не заключает никаких договоров с моими клиентами и непонятно, есть ли разрешительные документы у него самого", - сказала она.