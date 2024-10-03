Жительница Кара-Суйского района подозревается в убийстве тестя

Жительница Кара-Суйского районе подозревается в убийстве тестя. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По данным ведомства, 1 сентября в милицию обратилась гражданка С. кызы Р.. В ночь с 31 августа на 1 сентября в ходе конфликта она несколько раз ударила своего тестя острым предметом в спину, что привело к его смерти. Инцидент произошел в Кара-Суйском районе Ошской области.

На месте происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК КР. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели.

В ходе следствия были выявлены новые обстоятельства. Подозреваемыми по уголовному делу признаны С. кызы Р. и ее коллега и Н.А., которые были водворены в ИВС.