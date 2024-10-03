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В Бишкеке задержан мужчина за угон авто и вымогательство 47 тыс. долларов

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В Бишкеке задержан мужчина за угон авто и вымогательство 47 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в конце сентября 2024 года с милицию обратился гражданин С.У. о принятии мер в отношении группы людей которые в районе ТЦ "Аю грант" угрожая физической расправой завладели его автомашиной "Хундай" и вымогали 47300 долларов. В случае отказа от выплаты денежных средств угрожали нанести тяжкие телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное по статье 208 (вымогательство) УК Кыргызской Республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий при получении части требуемой суммы денег задержан гражданин Т.М. 1982 года рождения.

Задержанный Т.М. водворен в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/439941
Теги:
вымогательство, задержание, угон, Бишкек, автомобили
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