В Бишкеке задержан мужчина за угон авто и вымогательство 47 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в конце сентября 2024 года с милицию обратился гражданин С.У. о принятии мер в отношении группы людей которые в районе ТЦ "Аю грант" угрожая физической расправой завладели его автомашиной "Хундай" и вымогали 47300 долларов. В случае отказа от выплаты денежных средств угрожали нанести тяжкие телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное по статье 208 (вымогательство) УК Кыргызской Республики. В ходе оперативно-розыскных мероприятий при получении части требуемой суммы денег задержан гражданин Т.М. 1982 года рождения.

Задержанный Т.М. водворен в изолятор временного содержания. Следствие по уголовному делу продолжается.