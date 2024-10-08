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В Беловодске местный житель в парке самовольно занял земельный участок

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- Светлана Лаптева
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Службой земельного и водного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающий промышленности на основании заявления проведена проверка в Центральном парке села Беловодск Нарзанского айыл окмоту Московского района.

По данным пресс-службы Минводсельпрома КР, в ходе проверки установлено, что местный житель Жаныбеков, помимо сдаваемых в аренду 10 квадратных метров в Центральном парке, без разрешительных документов самовольно занял 338,75 квадратных метров земли, где устроил мини-кухню и другие торговые точки. Кроме того, пробурена скважина и эксплуатируется без разрешения.

На основании Указа Президента КР от 8 апреля 2022 года №109, в соответствии со статьей 212 Уголовного кодекса КР от 28 октября 2021 года №127, для дачи юридической оценки об ответственности " за самовольное занятие чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения" материалы по данному факту переданы в ОВД Московского района.

Напоминаем, что К.К. Жаныбековым нарушены статья 50 Земельного кодекса КР, статья 212 Уголовного кодекса КР, статья 17 Закона КР от 25 марта 1999 года №33 "О питьевой воде" и статьи 11, 12 и 150 "Положения об охране подземных вод" Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/439944
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