В Кыргызстане построили 12 новых скотобоен

По данным пресс-службы Минсельхоза КР, ветеринарной службой было поручено построить скотобойни в районах и городах, не имеющих своих убойных цехов. В результате взаимодействии с местными властями было построено 12 новых скотобоен.

В реестре ветеринарной службы зарегистрирована 101 скотобойня, из них - больших стандартных -10, малых 64, 27 - стандартных. Из них 15 временно приостановлены за несоблюдение ветеринарно-санитарных требований. Также в Едином реестре ЕАЭС зарегистрировано 10 скотобоен.

Ветеринарной службой было поручено построить скотобойни в районах и городах, не имеющих своих убойных цехов. В результате взаимодействии с местными властями было построено 12 новых скотобоен.