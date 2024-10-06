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В Кыргызстане построили 12 новых скотобоен

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- Светлана Лаптева
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По данным пресс-службы Минсельхоза КР, ветеринарной службой было поручено построить скотобойни в районах и городах, не имеющих своих убойных цехов. В результате взаимодействии с местными властями было построено 12 новых скотобоен.

В реестре ветеринарной службы зарегистрирована 101 скотобойня, из них - больших стандартных -10, малых 64, 27 - стандартных. Из них 15 временно приостановлены за несоблюдение ветеринарно-санитарных требований. Также в Едином реестре ЕАЭС зарегистрировано 10 скотобоен.

Ветеринарной службой было поручено построить скотобойни в районах и городах, не имеющих своих убойных цехов. В результате взаимодействии с местными властями было построено 12 новых скотобоен.


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URL: https://www.vb.kg/439945
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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