В Кыргызстане откроют НИИ продовольственной безопасности

Под председательством заместителя председателя кабинета министров КР - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыта Торобаева состоялось заседание Совета по продовольственной безопасности и питанию.

В ходе обсуждения участники сосредоточились на критически важных вопросах, касающихся состояния отраслей, в том числе зерновых и сахарной свеклы, и отметили достижения и проблемы в племенном животноводстве.

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев подчеркнул, что в стране утверждены 9 основных социально значимых продуктов питания, 7 из которых полностью обеспечиваются за счет внутреннего производства.

Согласно информации профильного государственного органа, по состоянию на январь-июль 2024 года уровень самообеспеченности выглядит следующим образом:

- Хлебобулочные изделия – 86,5%

- Картофель – 162,8%

- Овощи и фрукты – 159,0%

- Мясо – 79,1%

- Молоко – 116,3%

- Сахар – 49,2%

- Яйца – 71,4%

- Растительное масло – 48,5%

Было также отмечено, что процент самообеспеченности населения может снизиться до нового урожая из-за растущих потребностей населения. В этой связи зампред кабмина поручил предусмотреть дополнительные меры для поддержки сельскохозяйственного производства и стимулирования местных производителей.

Кроме этого, Бакыт Торобаев объявил о создании по поручению президента КР Садыра Жапарова Научно-исследовательского института продовольственной безопасности и питания. Это учреждение, по словам зампреда Кабмина, станет центром знаний и инноваций, способствующих улучшению продовольственной безопасности нашей страны.

"Сегодня мы утвердим состав и положение института. Я уверен, что он станет новым этапом в развитии нашей агропромышленной политики. Мы все вместе должны работать над тем, чтобы каждый гражданин Кыргызстана имел доступ к качественным и безопасным продуктам питания. Это наша общая ответственность", - отметил Бакыт Торобаев.

Он добавил, что создание института позволит не только проводить научные исследования в области агрономии и ветеринарии, но и разрабатывать рекомендации по улучшению технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Также планируется активное сотрудничество с международными организациями и научными учреждениями для внедрения лучших мировых практик в сфере продовольственной безопасности.

Заседание Совета завершилось выработкой рекомендаций по дальнейшим шагам для повышения уровня самообеспеченности страны и обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства.