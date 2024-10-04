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В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве человека

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В Бишкеке задержан подозреваемый в причинении тяжкого телесного повреждения повлекшего смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 4 сентября в милицию поступил звонок о том что, на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова примерно 09:35 часов утра, неизвестными лицами был избит гражданин А.О., 1972 года рождения, который от полученных телесных повреждений не совместимых с жизнью скончался в медицинском учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 ч.3 (Причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека) УК КР.

В ходе следственных мероприятий милиция задержала подозреваемого А.К., 1993 года рождения. Ленинский суд выбрал меру пресечения - арест в СИЗО №1 на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/439952
Теги:
задержание, избиение, Бишкек
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