В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве человека

В Бишкеке задержан подозреваемый в причинении тяжкого телесного повреждения повлекшего смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 4 сентября в милицию поступил звонок о том что, на пересечении проспекта Чуй и улицы Исанова примерно 09:35 часов утра, неизвестными лицами был избит гражданин А.О., 1972 года рождения, который от полученных телесных повреждений не совместимых с жизнью скончался в медицинском учреждении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 ч.3 (Причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека) УК КР.

В ходе следственных мероприятий милиция задержала подозреваемого А.К., 1993 года рождения. Ленинский суд выбрал меру пресечения - арест в СИЗО №1 на два месяца.