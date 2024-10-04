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ГКНБ пресек контрабанду корней макротомии на сумму 3 миллиона сомов

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Выявлена и пресечена контрабандная деятельность иностранных граждан и других лиц, занимающихся незаконным сбором и продажей корней растения макротомия в особо крупных объемах. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, при попытке реализации изъято около 1326,3 килограммов, растительного сырья-макротомия общей стоимостью примерно 3 миллиона сомов.

В настоящее время оперативно-розыскные и оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников данной преступной деятельности.

Справочно: в целях сохранения и воспроизводство объектов растительного мира Кабинет Министров КР 28 мая 2024 года за №270 постановил ввести временный запрет (мораторий) на пользование отдельными видами растительного мира сроком на три года на заготовку и сбор дикорастущего лекарственного, технического, пищевого растительного сырья следующих видов растений: макротомия, арнебия, ясенец, аконит и лук афлатунский.


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URL: https://www.vb.kg/439953
Теги:
ГКНБ, контрабанда
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