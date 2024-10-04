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Бишкек и Рим подписали меморандум о сотрудничестве

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3 октября, в рамках официального визита президента Садыра Жапарова в Итальянскую Республику состоялось торжественное открытие парка "Кыргызстан" в городе Рим. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, на церемонии присутствовали члены кыргызской делегации, вице-мэр Рима Пьерлуиджи Санна, глава муниципалитета Франческа Дель Белло, а также члены кыргызской диаспоры, проживающие в Италии.

Открытие парка символизирует дружественные отношения между Кыргызстаном и Италией, а также способствует развитию культурного обмена и популяризации кыргызской культуры в Италии.

В рамках церемонии открытия парка стороны подписали меморандум о сотрудничестве между городами Бишкек и Рим.


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URL: https://www.vb.kg/439954
Теги:
Италия, президент, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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