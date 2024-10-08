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Дети погибших участников ВОВ чувствуют себя оскорбленными

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- Светлана Лаптева
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Члены межведомственной комиссии по исполнению постановления кабинета министров Кыргызской Республики "О возмещении семьям и близким родственникам военнослужащих, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, расходов, связанных с оплатой проезда к месту их захоронений и обратно" столкнулись с юридической коллизией, заложенной в самом документе, который был разработан и подписан в ЖК, а затем и в правительстве. По данному документу, не все граждане страны смогут поехать на места захоронения своих родных, поскольку они должны быть из "социально-уязвимых семей", то есть пенсия и доход не должны превышать 5 тысяч сомов.

Дочь погибшего на фронте воина, которой сейчас 85 лет, плача рассказала, что обратилась по месту жительства в социальное учреждение, и ей было отказано в получении справки о том, что она из социально-необеспеченной семьи, так как ее пенсия - 18 тысяч сомов.

"Это же честно заработанная пенсия, и я с детских лет трудилась, а сейчас оказалась в такой унизительной ситуации. Кто-то просто хочет над нами посмеяться? Кому хватило совести подписать такой закон? Я так расстроилась, просто сказать не могу. Отец реальный фронтовик, и наконец удалось уточнить его место захоронения. Мы годы мечтали туда поехать, и что теперь?", - задается вопросом пенсионерка.

"Самое страшное, что я изначально говорил и парламентариям в том числе, что так не пойдет. Депутат, которая ввела термин "социально уязвимые", сказала, что наверняка на каком-то этапе это кто-то увидит и отсечет, но увы. Все дошло до выделения денег и комиссии.

Конечно, это оскорбительно! Спортсменам, олимпийцам выделяются сотни тысяч без всяких оговорок, что они из социально уязвимых семей, а родным погибших участников ВОВ надо что-то доказывать?", - добавил основатель общественного фонда "Эрдик-Подвиг" Каныбек Мырзаканов.

Трудно не согласиться с мнением вышеозвученных спикеров, но, помимо этого, при составлении документа должно было быть учтено, что дети погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны изначально являются членами социально-уязвимых семей. Так как с того самого момента, как семья в лютую военную пору получала похоронку, мать ребятишек оказывалась один на один с бедой. Детей надо было прокормить, одеть и обуть.

Сын пропавшего без вести на фронте солдата Асакен Бейшекеев остался без отца в 4 года, и он навсегда запомнил колосья на поле, которые нельзя было трогать. Поэтому, когда он стал художником, то с особой теплотой стал писать картины, связанные с уборкой урожая. А еще нарисовал целый цикл картин в память об отце. Вот бабушка сидит под портретом погибшего сына, на другой - сам художник Асакен и его семья, а среди них как живой его отец, который не пришел с фронта, и к которому он никогда не сможет прийти на могилу, потому что неизвестно, где он погиб и похоронен.

Дети погибших и пропавших без вести прошли через множество тягот, не все смогли получить даже среднее образование, так как надо было работать и помогать матери. Именно они восстанавливали страну - честно, за себя и погибших отцов. А в празднование Дня Победы, когда все поздравляют вернувшихся с войны ветеранов, они с грустью вспоминают своих погибших отцов и плачут, а вместе с ними их дети и внуки. Для таких семей место погибшего отца, деда или прадеда - всегда будет свято.

И сейчас они плачут, но теперь уже от обиды. Поездка на место захоронения - дело святое, и дети погибших во время Великой Отечественной войны имеют право на уважительное к себе отношение.


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URL: https://www.vb.kg/439957
Теги:
ВОВ, погибшие, Кыргызстан, пропавшие без вести
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