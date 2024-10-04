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В Италии состоялась встреча Талантбека Иманова с президентом компании ITA

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В Италии состоялась встреча директора Национального агентства по инвестициям при президенте Талантбека Иманова с президентом компании ITA Маттео Дзоппасом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Талантбек Иманов рассказал о проводимых реформах в сфере инвестиционной политики и приоритетных проектах в сферах торговли, инвестиции, технологии, а также туризма, в которых государство оказывает всестороннюю поддержку инвесторам и предпринимателям.

"Кыргызская Республика активно работает над улучшением делового климата и созданием благоприятных условий для инвестиций. Реформы направлены на либерализацию экономики, улучшение инфраструктуры и повышение благосостояния наших граждан", - отметил Иманов.

Стороны выразили готовность к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества и привлечению новых инвестиций.Также были обсуждены пути для построения дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества Национального агентства и Итальянского торгового агентства в части привлечения инвестиций из Италии в Кыргызскую Республику, а также экспорта товаров из Кыргызской Республики в Италию.


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URL: https://www.vb.kg/439958
Теги:
инвестиции, Италия, Кыргызстан
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