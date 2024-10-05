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Проект "Куршавель": Кыргызстан и Франция укрепляют экономические связи

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Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев встретился с послом Франции Николя Файем для обсуждения двустороннего сотрудничества и актуальных экономических вопросов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр отметил, что экономика Кыргызстана продолжает демонстрировать стабильность и готова к расширению партнерства с Францией. В числе ключевых тем обсуждения был проект "Куршавель", который направлен на развитие туристической инфраструктуры Кыргызстана и привлечет международные инвестиции, а также создаст новые рабочие места.

Николя Фай выразил заинтересованность в углублении сотрудничества в таких сферах, как культура, энергетика и образование, подчеркивая важность укрепления двусторонних отношений.


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URL: https://www.vb.kg/439960
Теги:
Минэкономики, Франция, сотрудничество, Кыргызстан
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