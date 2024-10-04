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Кыргызстан передал Узбекистану пансионаты на Иссык-Куле на 49 лет

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение с правительством Кыргызстана о передаче Ташкенту в пользование сроком на 49 лет четырех пансионатов на Иссык-Куле.

Соглашение было подписано 18 июля 2024 года. Документ предусматривает, что пансионаты "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и незавершенный строительством объект "Бустон" передаются узбекским инвесторам в долгосрочное пользование, а земля – на условиях аренды, взамен инвесторы осуществляют реконструкцию объектов, доведя их до уровня трех-четырех звезд. Не менее 80% работников пансионатов должны быть гражданами Кыргызстана.

При этом:

пансионат "Золотые пески" передается акционерному обществу "Ташкентский механический завод";

пансионат "Дилором" – акционерному обществу "Асакабанк";

пансионат "Рахат" – акционерному обществу "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан";

незавершенный объект "Бустон" – акционерному обществу "Узпромстройбанк".

Ориентировочная сумма инвестиций составляет $15-20 млн для каждого объекта.

Узбекские пансионаты появились на Иссык-Куле после того, как в конце 1960-х годов Совет министров СССР объявил это озеро всесоюзной здравницей и, поскольку у Киргизской ССР не было средств на строительство пансионатов, призвал заняться этим профсоюзы других республик. В результате соседние и более богатые Узбекская и Казахская ССР построили на Иссык-Куле по четыре пансионата.

После распада СССР это имущество начали делить. В 1992 году стороны договорились, что пансионаты становятся собственностью Кыргызстана, но пользоваться ими могут юридические лица других стран СНГ. Кыргызстан начал получать за эти пансионаты арендную плату. В марте 2008 года Ташкент предпринял попытку добиться признания его права собственности на четыре иссык-кульских пансионата, но это ему не удалось.

В 2016 году Бишкек решил перевести упомянутые выше пансионаты на баланс Кыргызстана. Ташкент подал в международный арбитраж в США иск, в котором потребовал от кыргызской стороны возместить ущерб в $65 млн. В 2017 году власти Кыргызстана предложили Узбекистану решить вопрос мирно, проработать возвращение четырех пансионатов и отозвать иск. Но узбекская сторона не стала отказываться от исковых требований и в итоге выиграла суд: Кыргызстан обязали выплатить Узбекистану свыше $40 млн. По словам кыргызского президента Садыра Жапарова, у его страны нет возможности выплатить такую сумму.

"Мы провели переговоры с узбекской стороной и пришли к соглашению, что передадим объекты в аренду на 49 лет, а они их модернизируют до уровня четырех-пятизвездочных отелей: выплатить им предъявленную сумму у нас возможности нет", - рассказал Жапаров.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/439961
Теги:
Иссык-Кульская область, Узбекистан, Кыргызстан, пансионат
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