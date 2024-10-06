Кыргызстан презентовал туристический потенциал на роуд-шоу в Эр-Рияде

В городе .Эр-Рияд состоялось туристическое "Роуд-шоу", организованное компанией "Silk Way Travel" и авиакомпанией "Al Jazeera Airways" при содействии посольства Кыргызской Республики в Королевстве Саудовская Аравия. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, мероприятие было открыто приветственным словом посла КР в Саудовской Аравии Улукбеком Мариповым, в ходе которого он отметил, что туризм для Кыргызстана играет важную роль в развитии экономики Кыргызской Республики, подчеркнув, что основной целью государства является создание благоприятных условий для работы организаций и предприятий туристической индустрии, формирование современной законодательной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие деятельности данной сферы.

В рамках Роуд-шоу руководителем компании "Silk Way Travel" Эрбеком Мырзабековым была представлена подробная презентация о туристическом потенциале Кыргызстана, в ходе которой также были даны соответствующие ответы на интересующие вопросы в туристической сфере.

В данном мероприятии приняли активное участие 19 туристических компаний, которые проявили интерес к дальнейшему взаимодействию с кыргызскими партнерами в сфере туризма.