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ГКНБ задержан завотделением челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР по факту систематического получения денежных средств и легализации преступных доходов задержаны должностные лица отделения челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения КР, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, были задержаны заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии К.А.С. и врач А.Ш.А., в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ КР.

Установлено, что заведующий отделением К.А.С. и его близкие родственники имеют имущество на предварительную сумму свыше 2 млн. долларов США. Данная сумма не совпадает с реальнымы доходами заведующего отделения, когда его ежегодный заработок составляет 400 тысяч сомов.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются другие соучастники данного преступления и фактов противоправных действий. В связи с чем гражданам, пострадавших от противоправных деяний вышеуказанных задержанных лиц, просим обратиться в ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/439966
Теги:
ГКНБ, задержание, Бишкек, Кыргызстан, больница
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