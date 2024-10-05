7 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду

В целях подготовки к бесперебойному обеспечению населения питьевой водой в зимний период 7 октября с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения ограничен улицами: ул. М. Фрунзе, пр. Манаса, пр. Жибек Жолу, Турусбекова, ул. Баялинова и ул. Абдрахманова.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.