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7 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду

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В целях подготовки к бесперебойному обеспечению населения питьевой водой в зимний период 7 октября с 9:00 до 21:00 будет прекращена подача воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Район отключения ограничен улицами: ул. М. Фрунзе, пр. Манаса, пр. Жибек Жолу, Турусбекова, ул. Баялинова и ул. Абдрахманова.

МП "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/439975
Теги:
отключение воды, Бишкек
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