В Бишкеке прошло третье заседание Кыргызско-Британского делового совета

В Бишкеке состоялось третье заседание Кыргызско-Британского делового совета, на котором обсудили возможность применения английского права и развитие отрасли критических минералов в Кыргызстане.

Для более эффективной координации сотрудничества бизнес-кругов Кыргызстана с зарубежными странами на постоянной основе действуют двусторонние советы с деловыми кругами основных стран – торговых партнеров Кыргызстана.

"Кыргызско-Британский деловой совет за короткое время стал важной диалоговой площадкой для взаимодействия бизнеса и госорганов Кыргызстана и Великобритании", - сообщил Аскар Сыдыков, сопредседатель Кыргызско-Британского делового совета, исполнительный директор Международного делового совета.

Такое сотрудничество дает положительные результаты. Двусторонняя торговля между нашими странами уверенно растет. За первый квартал этого года рост составил 23,7%, или увеличился на 14 млн. фунтов стерлингов.

В заседании совета приняли участие председатель НБКР Мелис Тургунбаев, первый заместитель министра юстиции КР Зарема Аскарова, заместитель министра финансов Руслан Татиков, заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Жалын Жээналиев. А также директор Кыргызской геологической службы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора – заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Нарынбек Сатыбалдиев, представители Министерства иностранных дел, Министерства энергетики, Министерства цифрового развития, Соцфонда и других профильных госорганов.

На заседании также был широко представлен частный сектор – в нем принимали участие более 40 представителей бизнес-сообщества, включая топ-менеджеров крупных компаний.

Как сообщила первый заместитель министра юстиции Зарема Аскарова, в Кыргызстан сейчас приходит много инвесторов, и применение английского права приобретает все большее значение. Стоит вопрос открытия Международного центра по применению английского права, и площадка Кыргызско-Британского делового совета будет играть важную роль в создании этого института.

В настоящее время идет рост экономики, рост инвестиций, сообщил заместитель директора Национального агентства по инвестициям при Президенте КР Жалын Жээналиев. Благодаря проведению реформ, включая налоговые и таможенные льготы, за последние три года произошли существенные сдвиги. Уже реализуются 15 инвестпроектов, прорабатываются еще 10 проектов. С принятием в 2021 году закона о государственно-частном партнерстве количество проектов ГЧП выросло с 3 до 68 суммарной стоимостью более $1 млрд. В рамках защиты прав предпринимателей проводятся мероприятия по медиации (досудебное разрешение споров).

Директор Кыргызской геологической службы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора – заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Нарынбек Сатыбалдиев сообщил, что с переходом к зеленой экономике появился новый термин – критические материалы (КМ). Это полезные ископаемые, которые имеют решающее значение в стратегически важных секторах экономики страны. Они являются основой для современных технологий, от смартфонов до электромобилей и возобновляемых источников энергии. Согласно исследованиям известных геологов, на территории Кыргызстана имеется более 5 тысяч месторождений. В Минприроды планируют составить свой список КМ, так как спрос на них растет, так же, как и стоимость.

Как сообщил Николас Боулер, Посол Великобритании в Кыргызстане, визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Кыргызстан в апреле этого года дал новый импульс развитию отношений между двумя странами. Привлечению инвестиций послужил также Форум MINEX Central Asia, который успешно прошел в июне этого года в Бишкеке. Посол также подчеркнул важность зеленого развития, которое требует дополнительных инвестиций, и КБДС может стать платформой для их привлечения. Британия заинтересована в сотрудничестве с Кыргызстаном в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве, консалтинге, финансовой сфере, информационных технологиях, образовании, туризме и других направлениях экономики.

Посол Кыргызской Республики в Великобритании Улан Джусупов (онлайн) отметил потенциал Кыргызстана для выхода на Лондонскую фондовую биржу (LSE), а также возможность сотрудничества (помимо недропользования и энергетики) в таких отраслях, как сельское хозяйство и животноводство, легкая промышленность (выход на международные рынки), IT-технологии.

О возможности применения английского права в Кыргызстане рассказал Бенджамин Уэллс, партнер юридической фирмы Belgravia Law. Он сообщил о потенциальных преимуществах интеграции английских правовых принципов. Это привлечение иностранных инвестиций, повышение доверия инвесторов, улучшение механизмов разрешения споров. Бенджамин Уэллс пригласил местных юристов посетить офис Belgravia Law в Британии, чтобы посмотреть, как эта система работает, обменяться опытом, а также организовывать взаимные поездки.

Представитель регионального офиса Boston Consulting Group (BCG) рассказал о разработке Стратегии развития отрасли критических минералов в Кыргызстане. Отправной точной создания Стратегии послужил Указ Президента КР от 22 января 2024 года "О реализации Национального проекта по добыче полиметаллов и редкоземельных элементов для динамичного развития экономики Кыргызской Республики".

Современные технологии в значительной степени зависят от безопасного доступа к критическим минералам. Ведущие экономики мира все больше нуждаются в них для развития зеленых технологий, выпуска электромобилей, создания ветряных турбин, строительства солнечных панелей, в сфере электроники (смартфоны и компьютеры), аэрокосмической промышленности и обороны.

Между тем глобальные цепочки поставок многих критических минералов подвержены рискам из-за высокой концентрации запасов в мире. Учитывая растущее значение КМ и связанные с этим глобальные риски нарушения поставок, несколько стран создали свои списки КМ.

Проведя тщательный анализ девяти национальных стратегий, отчетов и списков КМ, эксперты BCG заключили, что Кыргызстан имеет стратегическую возможность позиционировать себя как надежного поставщика КМ на мировом рынке, укрепив свою экономику и международные партнерские отношения.

Далее последовала открытая сессия по вопросам, которые совет может вынести на рассмотрение правительств Кыргызстана и Великобритании.

Основатель ОсОО "Интегра Инжиниринг Групп" Жодар Сайдилкан сообщил, что в настоящее время начат совместный пилотный проект c компанией United Concrete Canvas по строительству завода по производству бетонного полотна. Сейчас готовят инвестиционное соглашение. Предприниматель предложил использовать дополнительные инструменты финансирования инвестиционных проектов и двусторонней торговли, такие как торговое финансирование (UK Export Finance).

Завершая встречу, Аскар Сыдыков заверил, что МДС продолжит помогать отечественным предпринимателям в выходе на зарубежные рынки, привлечении инвестиций и реализации совместных проектов.

Напомним, первое заседание Кыргызско-Британского делового совета состоялось 28 ноября 2023 года в штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне. Заседание прошло при участии таких высоких гостей, как председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров, министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, а также представителей ЕБРР. Второе заседание Кыргызско-Британского делового совета состоялось 25 апреля 2024 в Бишкеке.