Погода
$ 84.64 - 85.09
€ 92.75 - 93.75

В Бишкеке 16-летний парень насмерть сбил ребенка

132  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке 16-летний парень насмерть сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 4 октября в 18:30 водитель автомашины марки "Lexus 470" О.А., 2008 года рождения, двигаясь по улице Эртайлак в восточном направлении, не справился с управлением и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода Б.Р., 2014 года рождения. Далее автомобиль врезался в забор детского садика. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений, не совместимых с жизнью, скончался на месте.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, и факт был подтвержден.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 312 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред, то есть смерть человека) УК Кыргызской Республики. Назначены все необходимые экспертизы, а автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку.

Водитель, совершивший наезд, водворен в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439981
Теги:
ДТП, задержание, несовершеннолетние, Бишкек, погиб ребенок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  