В Бишкеке 16-летний парень насмерть сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 4 октября в 18:30 водитель автомашины марки "Lexus 470" О.А., 2008 года рождения, двигаясь по улице Эртайлак в восточном направлении, не справился с управлением и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода Б.Р., 2014 года рождения. Далее автомобиль врезался в забор детского садика. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений, не совместимых с жизнью, скончался на месте.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, и факт был подтвержден.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 312 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред, то есть смерть человека) УК Кыргызской Республики. Назначены все необходимые экспертизы, а автомобиль помещен на специализированную штрафную стоянку.

Водитель, совершивший наезд, водворен в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается.