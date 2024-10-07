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"Филиал ИГИЛ "Вилаят Хорасан" представляет повышенную угрозу странам СНГ"

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- Светлана Лаптева
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Подпольная деятельность филиала ИГИЛ "Вилаят Хорасан" представляет повышенную угрозу странам СНГ, сообщил в ходе 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб содружества председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев.

Недавние теракты демонстрируют, что эта группировка стремится увеличить свой потенциал и сохранить свою международную направленность", - цитирует Сагимбаева Sputnik Казахстан.

Среди других угроз он назвал трансграничную преступность и нелегальную миграцию.

В борьбе с наркотрафиком приходится обращать все больше внимания на синтетические наркотики. Эти угрозы требуют кооперации "безопасников" и других силовых структур государств СНГ, подчеркнул глава КНБ.

В работе заседания приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.

По итогам заседания, главы специальных ведомств пришли к единому мнению о необходимости расширения форм и направлений сотрудничества, а также укрепления взаимодействия в работе по обеспечению безопасности государств СНГ.

Источник: kt.kz


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