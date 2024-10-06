8 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду

В целях бесперебойного обеспечения населения питьевой водой в зимний период МП "Бишкекводоканал" продолжает проводить плановые ремонтные работы на водозаборах. В связи с этим 8 октября временно прекращена подача питьевой воды в некоторых районах столицы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, отключение воды запланировано с 9:00 до 00:00.
Район отключения ограничен следующими улицами:
- ул. Л. Толстого
- ул. Бакаева
- ул. Алтымышева
- ул. Джунусалиева
- ул. Гагарина
- ул. Муромская
- ул. Циалковского
- ул. Т. Фрунзе
- ул. Омур
- ул. Алыкулова
- ул. Ахунбаева
- ул. Кок-Жайык
- ул. Торугарт
- "Рабочий Городок"
- "Институт Земледелия"
- ж/м "Ак-Орго"
- ж/м "Ак-Ордо" (северная часть от ул. Ахунбаева)
- ж/м "Тенир-Тоо" (ниже ул. Ахунбаева)
Бишкекводоканал просит жителей заранее подготовиться к отключению и извиняется за возможные неудобства.