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8 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду

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В целях бесперебойного обеспечения населения питьевой водой в зимний период МП "Бишкекводоканал" продолжает проводить плановые ремонтные работы на водозаборах. В связи с этим 8 октября временно прекращена подача питьевой воды в некоторых районах столицы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, отключение воды запланировано с 9:00 до 00:00.

Район отключения ограничен следующими улицами:

- ул. Л. Толстого

- ул. Бакаева

- ул. Алтымышева

- ул. Джунусалиева

- ул. Гагарина

- ул. Муромская

- ул. Циалковского

- ул. Т. Фрунзе

- ул. Омур

- ул. Алыкулова

- ул. Ахунбаева

- ул. Кок-Жайык

- ул. Торугарт

- "Рабочий Городок"

- "Институт Земледелия"

- ж/м "Ак-Орго"

- ж/м "Ак-Ордо" (северная часть от ул. Ахунбаева)

- ж/м "Тенир-Тоо" (ниже ул. Ахунбаева)

Бишкекводоканал просит жителей заранее подготовиться к отключению и извиняется за возможные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/439990
Теги:
отключение воды, Бишкек
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