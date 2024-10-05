Государству возвращен участок гостиницы "Ала-Тоо" в городе Нарын

На баланс государства возвращен земельный участок площадью 0,32 га, относящийся к категории "земли общего пользования", расположенный в центре города Нарын. Ранее этот участок использовался администрацией гостиницы "Ала-Тоо" в качестве прилегающей территории. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в 2007 году коллегией Нарынского областного суда, несмотря на отсутствие соответствующих полномочий, игнорируя протесты органов прокуратуры и органов местного самоуправления, в нарушение требований земельного законодательства было вынесено решение о передаче гражданке КР "М.А." права на владение указанным земельным участком.

Привлеченной в рамках доследственной проверки комиссией из числа компетентных представителей государственных и муниципальных органов были выявлены факты нарушения ст.78 "Земельного кодекса" КР, регламентирующей запрет на передачу в частную собственность "земель общего пользования населенных пунктов", что свидетельствует о превышении коллегией Нарынского областного суда полномочий и неправомерности вынесенного ею вышеуказанного решения.

Стоимость указанного участка с учетом его непосредственной близости с государственными административными зданиями оценена в 97 млн сомов.

После необходимых юридических процедур указанный участок передан на баланс мэрии Нарына в установленном законодательством порядке.