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Будущих белорусских педагогов будут учить краситься и делать прически

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- Светлана Лаптева
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Формированию имиджа уделяется большое внимание в процессе подготовки педагогических кадров в Беларуси, сообщила на пресс-конференции замминистра образования республики Екатерина Петруцкая.

"Сегодня формированию имиджа педагога мы уделяем очень большое внимание в процессе подготовки педагогических кадров. Но имидж – это не только деловой костюм, но и, конечно же, жизненный опыт, нравственные ценности, коммуникабельность, эмпатичность, умение видеть, чувствовать, сопереживать, это рефлексивность и красноречие", - отметила она.

Вместе с тем, чтобы помочь педагогу найти свой имидж во внешнем облике, на базе Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ) реализуется совместный с Национальной школой красоты проект.

Как рассказала начальник центра студенческого творчества БГПУ Елена Журавская, в рамках реализации этого проекта организована серия мероприятий, которые связаны с разными составляющими. Это внешний компонент, внутренний и компонент процессуальной деятельности.

"Мы начали реализацию нашего проекта с внешнего компонента, это как раз внешнее проявление педагога в своей профессиональной деятельности, это его внешний вид, макияж, прическа, стиль речи, манера поведения, походка, имидж, стиль. И в этом плане мы тесно сотрудничаем с Национальной школой красоты", - рассказала она.

В частности, с будущими педагогами разбираются такие понятия, как стиль и имидж педагога, базовый гардероб современного учителя, речевой имидж и самопрезентация.

Масштабирование проекта

Директор Национальной школы красоты Божена Еремич в свою очередь сообщила, что реализация этого проекта началась в прошлом году.

"Сначала с БГПУ начали, потом нас поддержало Минобразования, и мы начали работать и с педагогическими колледжами в рамках Минской области. Основные дисциплины связаны с основами стиля, макияжа и парикмахерского искусства, речевой имидж и этикет. Это базовые дисциплины и те знания, которыми должны обладать наши современные учителя", - сказала она.

Вместе с тем, по информации руководителя специализированной школы, на этом реализация проекта не остановится.

"Проект получил положительную обратную связь, поэтому мы планируем его развивать и продолжать в колледжах и университетах областных центров. Надеемся, что этот проект получит статус республиканского", - добавила она.

Как пояснила Еремич, для этого сейчас Национальная школа красоты занимается организационными вопросами, в частности прорабатываются учебные программы.

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Вместе с тем, по информации руководителя специализированной школы, на этом реализация проекта не остановится.

"Проект получил положительную обратную связь, поэтому мы планируем его развивать и продолжать в колледжах и университетах областных центров. Надеемся, что этот проект получит статус республиканского", - добавила она.

Как пояснила Еремич, для этого сейчас Национальная школа красоты занимается организационными вопросами, в частности прорабатываются учебные программы." target="_blank">sputnik.by


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Теги:
Беларусь
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