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Ушла из жизни педагог Гульжан Кулукеева - мама посла КР в Беларуси

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6 октября после болезни не стало Кулукеевой Гульжан Сыдыгалиевны - педагога, отличника образования Кыргызской Республики, кандидата экономических наук. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Гульжан Кулукеева родилась 22 февраля 1957 года. Окончила экономический факультет Кыргызского государственного университета, а также аспирантуру Ленинградского финансово-экономического института им. Н. А. Вознесенского, где в 1987 году защитила кандидатскую диссертацию.

Всю свою трудовую жизнь посвятила сфере образования. Долгое время работала преподавателем, заведующей кафедрой "Финансы и кредит" экономического факультета Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына, доцентом, профессором факультета экономики Кыргызско-Турецкого университета "Манас". За годы своей трудовой деятельности под ее руководством вырос ряд успешных представителей финансовой и кредитной сфер страны. В работе она всегда отличалась своим заботливым и внимательным отношением к преподавательскому составу и студентам.

Автор ряда научных монографий в области экономики, призер республиканских конкурсов, обладатель ряда наград и премий.

Гульжан Кулукеева - любящая мама четверых детей, заботливая бабушка двенадцати внуков. В памяти всех тех, кто ее знал, она останется светлым, ярким, добрейшей души человеком.

Супруг - Абдыкадыр Султанбаев - заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики, обладатель Ордена Манас III степени. Ее сын, Эрбол Султанбаев - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь, постпред при СНГ. Дочери - Гульнура, Айнура, Айганыш.

Светлый образ дорогой мамы, заботливой бабушки, надежной сестры, подруги и коллеги навсегда останется в нашей памяти.

Прощание с Гульжан Кулукеевой состоится в 11:00 часов 7 октября 2024 года по адресу: г. Бишкек, ул. Темирова 19.

Редакция vb.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким Гульжан Кулукеевой.


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