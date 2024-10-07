Исследования "Большого Алтая" доказывают ошибочность пантюркизма

Под эгидой организации Тюрксой объявлено о создании редакционной группы энциклопедии "Наскальные надписи тюркского мира", для подготовки материалов, которые доказывают сходство в стиле наскальных скульптур в Турции и в странах Центральной Азии, а также в России.

"Тюркский проект" Турции больше ни от кого не скрывается: Анкара хочет быть "сердцем" тюркского мира, играя роль опекуна своих соседей, особенно тюркоязычных народов, чтобы создать "особую идентичность", которая отличает ее от остальных окружающих крупных стран, таких как Россия или Иран. Несмотря на хорошие отношения России с Турцией, не без случайных противоречий в отношении некоторых деталей, особенно когда эти детали напрямую связаны с культурным вопросом и национальной идентичностью.

Стратегия Анкары по достижению этой цели создает чувствительность с этими соседями, в то время как последней из этих чувствительностей был проект международной тюркской культурной организации под названием Turksoy, которая была основана в 1993 году после подписания ее учредительного соглашения министрами культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции. Впоследствии к нему присоединились Турецкая Республика Северный Кипр и автономные республики Российской Федерации, такие как Татарстан, Башкортостан, Алтай, Саха, Тува и Хакасия, а также автономная область Гагаузия (в Молдове) в качестве членов "наблюдателей". Международная организация тюркской культуры работает более 25 лет под эгидой глав государств-членов и осуществляет деятельность, которая, по ее словам, направлена на "укрепление связей братства и солидарности" между тюркскими народами и передачу общей тюркской культуры будущим поколениям, чтобы представить ее всему миру. Сегодня эта организация управляет исследовательским проектом, основанным на изучении исторических корней "общего тюркского языка". Этот проект направлен на создание центральной роли Анкары в рамках "тюркского национализма" в так называемом "тюркском мире", то есть в регионах Центральной Азии и некоторых регионов, и попытаться войти в этот ряд республик Российской Федерации.

В октябре 2023 года Постоянный совет Тюрксой принял решение создать научную энциклопедию "наскальных гравюр тюркского мира" с помощью международной группы исследователей, в том числе российских специалистов. Чтобы обойти российские ограничения на взаимодействие с Тюрксой в России, турецкие организаторы использовали другую тактику косвенного привлечения российских ученых к этому проекту через научные и образовательные учреждения в странах Центральной Азии.

В марте 2024 года представители турецкой торговой организации заключили соглашения с учебными заведениями в Казахстане (Институт археологии имени А. Х. Маргулана) и Кыргызстане (Кыргызский национальный университет имени Баласагына, Институт истории, археологии и этнологии имени Б. Джамгерчинова) с целью создания редакционной коллегии готовящейся энциклопедии. В настоящее время турецкие сотрудники, в том числе секретарь неправительственных организаций в Сибири Тимур Давлетов, обмениваются информацией о проекте с представителями научного сообщества в российских регионах, в частности, без обращения к официальным властям в России, которые Москва считает "пересечением красных линий", нарушением своего национального суверенитета и процессом подстрекательства российских ученых к сопротивлению решений центрального государства. Контакты с этими российскими учеными и исследователями происходит "индивидуально", то есть по телефону и через Интернет, не через официальные дипломатические каналы или путем отправки официальных приглашений российским научным и образовательным организациям, чтобы пригласить российских ученых присоединиться к редакционной группе энциклопедии "Наскальные надписи турецкого мира", для подготовки материалов, которые доказывают сходство в стиле наскальных скульптур в Турции и в странах Центральной Азии, а также в России.

Благодаря этому (Тюрксой), во главе с Анкарой пытаются извлечь выгоду из участия российских ученых в подготовке этой энциклопедии, считая, что их участие обеспечит "восстановление признанной России", чтобы обеспечить "объективность" работы над этой энциклопедией, и это, конечно, для формирования поддерживающего "общественного мнения" среди последователей и в рядах практического общества, подтверждения обоснованности турецких утверждений и доказательства главной роли Анкары в области "сохранения тюркского исторического и культурного наследия".

Россия считает, что эти меры являются нарушением международных норм и попыткой маргинализировать ее роль и роль стран Центральной Азии, а также их право на это общее культурное наследие по теме надписей. Она и страны Центральной Азии имеют право искать эти надписи по отдельности, поскольку эти надписи расположены на их территории, и соответственно они владельцы этого исторического и культурного наследия, помимо турецких инициатив.

Это небольшая выборка скрытых различий и противоречий между Турцией и Россией не влияет на основные стратегические решения между двумя странами, но накопление их, может привести отношения между двумя странами к тупику, особенно если это не будет немедленно устранено.

Теория пантюркизма – научная база для геополитических амбиций Турции – трещит по швам под влиянием фактов, добытых учеными НОЦ "Большой Алтай" – следует из публикации Эмада Шидиака в лондонской арабской газете "Al-Quds Al-Arabi" "Москва в ответ Анкаре: "Большой Алтай" вместо "Турецкого национализма". Алтайские ученые выяснили, что прародиной тюркоязычных народов является Саяно – Алтайский регион, Россия – хранитель традиций, культуры и обычаев тюркских народов. "Москва поставила целью задачу объединения славян и тюрков, уделяет большое внимание историко-археологическим исследованиям на своих землях. Попытки Анкары склонить на свою сторону русскоязычных потомков тюркских народов в странах Средней Азии – это последняя политическая попытка урегулировать свои интересы".

Одним из механизмов для объединения является создание "исторического и культурного единства славянского и тюркского народов". Подготовкой научной базы, исторически обуславливающей возможность такого объединения, занимается научно-образовательный центр "Большой Алтай". Работы алтайских ученых – "часть большого проекта "Тюркский мир Большого Алтая: единство и разнообразие истории и современности", который Москва разрабатывает уже почти три года". Теория алтайской цивилизации должна противостоять турецким идеям о значимости Османской империи как родоначальницы турецкого мира. Организаторы проекта считают, что культурно-исторические ценности и традиции, сформированные славянскими и тюркскими народами, уходят вглубь тысячелетий, что подтверждает важность историко-культурного единства славянского и турецкого народов. Москва делает ставку на развитие научной базы, получение исторических, археологических свидетельств, которые подтвердят "значение Русского Алтая как на "прародины тюрков" и России как гаранта процесса сохранения идентичности, культуры, языка, и традиции тюркских народов.

Тюркский мир – обширный, включает народы Сибири, Средней Азии – Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, помимо Турции. Тюрки как меньшинства также проживают на Балканах, в Крыму, Афганистане, Восточном Туркестане, Китае, северном Ираке и Иране, а также в странах Восточной Европы. Алтайские ученые ищут и находят общие духовно-мировоззренческие ценности, общие знаменатели традиций и ремесел у славянских и – тюркских народов, населяющих страны Евразийского континента.

Проект "Большой Алтай" предполагает выработку механизмов сотрудничества между российскими университетами алтайского региона и вузами прежде всего в пределах Азиатского континента – таких как Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан, с участием ученых и специалистов из Азербайджана, Венгрии, Китая, Монголии и Таджикистана; проект открыт для ученых, которые интересуются исследованиями, конференциями, миссиями и образовательными программами по истории и цивилизации и турецкой культуры.

Эксперты указывают, что исследования ученых научно-образовательного центра "Большой Алтай" последовательно разрушают теорию пантюркизма – в то время, как партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана делает ставку на пантюркизм как на инструмент усиления своего влияния на тюркские народы по всему миру. Более того, для правящей турецкой элиты пантюркизм – настоящая находка, которая позволяет вбить клин в традиционные связи народов, проживающих на территории России и пространстве СНГ.

Но работы алтайских ученых доказывают ошибочность базовых положений пантюркизма. Благодаря своим археологическим экспедициям, исследованиям найдены факты, которые свидетельствуют о значении Саяно-Алтайского региона как прародины тюркских народов.

На территории России живет множество тюркоязычных народов, для которых Турция – не более, чем далекий курорт. Алтай – только один из них, а ведь тюркские народы проживают в Башкирии, Республике Саха – Якутии, Татарстане, Тыве и Хакасии. Все эти регионы страны, равно как и народы Средней Азии, давно и прочно связаны с Россией, или являются ее частью. Но согласно теории пантюркизма, все эти регионы – часть единого тюркского мира, родоначальницей которого является Османская империя.

До сих пор роль Алтая как прародительницы тюркских народов незаслуженно занижалась, оставаясь предметом для дискуссии узких специалистов. По данным сайта алтайского НОЦ, на базе центра налажен диалог и многоуровневое международное образовательное и научное сотрудничество с научно-образовательными учреждениями стран большого Алтая и Центральной Азии в области тюркологии и алтаистики – в том числе и с учеными Узбекистана и Азербайджана, где традиционно сильны протурецкие позиции.

Результаты раскопок археологических комплексов на территории Большого Алтая свидетельствуют о "неоспоримом значении региона в процессах формирования и эволюции тюрко-монгольских народов; анализ материалов, накопленных в ходе археологических исследований, показывает, что наиболее ранние погребальные и поминальные памятники археологической культуры тюрок расположены в Республике Алтай и Западной Монголии и хронологически относятся к истории тюрок до создания Первого каганата (вторая половина V – первая половина VI вв. н.э.)".

Сегодня объем исторических доказательств пополнился новыми фактами. За последние годы ученые центра провели шесть экспедиций, три из которых археологические – в Казахстане и Республике Алтай, две этнографические – в Кыргызстане и Республике Алтай, одна музеологическая – в Алтайском крае, Республике Алтай, Восточном Казахстане и Кыргызстане.

Результаты исследований подтвердили ошибочность пантюркизма.

Автор: Каган Алтай

Источник: centrasia.institute