Неделя созидательна и продуктивна. Гороскоп с 7 по 13 октября

Неделя созидательна и продуктивна. Растущая Луна будет способствовать различным начинаниям, запуску новых проектов, инвестициям, регистрации компаний. Удачны поездки. В личной жизни удастся преодолеть кризис и прийти к пониманию друг друга. Важно только не переоценить силы, берясь сразу за несколько дел, а также не погрязнуть в спорах, особенно в социальных сетях. Возникшее раздражение может не лучшим образом отразиться на здоровье.

Овен – многочисленные поездки и встречи практически не оставят места для споров и конфликтов с домочадцами, которые словно витают в воздухе. Вам будет чем заняться, кроме как выяснением отношений в доме. Активно занявшись учёбой, вы расширите кругозор, что станет очередным шагом к успехам в делах. Новые знакомые подадут немало интересных идей, которые в ближайшее время найдут своё применение в жизни. Удачными будут покупки и сделки с недвижимостью.

Телец – всего должно быть в меру – поездок, общения, работы, вечеринок. Чересчур перегрузив себя активностью, вы навредите своему здоровью. Не лучшим образом на настроении скажутся новости, которым вы придаёте много значения. Отбросив тревоги и достаточно отдыхая, вы проведёте неделю продуктивно для дел и учёбы, а также романтично, если речь идёт о личной жизни. Можно рассчитывать н финансовые поступления.

Близнецы – ваши идеи будут услышаны и вы сможете претворить их в жизнь. Больше обычного ожидается различного рода встреч, участия в публичных мероприятиях. Каждое ваше выступление будет идти на пользу карьере. Время презентовать себя, свой бизнес или хобби. В личной жизни также наступит заметное оживление. В порыве чувств и эмоций не торопитесь с тратами денег. Несмотря на хорошие доходы, казна может стремительно опустеть из-за неосмотрительных трат.

Рак - примите во внимание советы и критику близких людей. Оказавшись в плену ошибочных суждений, вы можете существенно усложнить отношения в доме, рьяно отстаивая свою позицию. Принимая во внимание другую точку зрения, вы заметите то, чему прежде не уделяли внимания и это изменить вашу позицию. Сохранив гармонию в доме, вы сможете заняться своим здоровьем, а также отдыхом. Полезно восстановить силы перед новым периодом активности.

Лев – столкнувшись с негативными комментариями и слухами, не ввязывайтесь в разговор. Всё это происки завистников и кроме испорченного настроения беседа ничего не принесёт. Вам будет с кем общаться и встречаться. Ожидается немало деловых и развлекательных поездок, встреч, которые придадут энергию и создадут хорошее настроение. Благодаря энергичному настрою деловых партнёров и различных знакомых, намеченные проекты реализуются.

Дева – участие в различных официальных и развлекательных мероприятиях наполнит вас позитивными эмоциями, позволит реализовать многие планы, расширить круг знакомств. Неожиданная встреча изменит личную жизнь, если вы поисках своего счастья. Лишь финансовые вопросы с коллегами и деловыми партнёрами лучше не обсуждать. С х подачи вы можете опустошить казну. Доходы возможны благодаря сотрудничеству с влиятельными людьми и руководством. Встреча с ними положительно отразится на вашей карьере.

Весы – противопоставлять свою точку зрения руководству не имеет смысла. Ввязавшись в споры, вы испортите отношения в тот момент, когда вам будут готовы сделать выгодное предложение. Используйте своё положение и хорошие отношения с руководством, влиятельными людьми для роста доходов. Своё красноречие проявите в учёбе, во время деловых переговоров. Вы сможете достичь значимых результатов. Могут состояться дальние поездки, что откроет новую страницу в вашей жизни.

Скорпион – став заложником тревог, созданных неприятными сообщениями, вы можете совершить слишком поспешный шаг, отказавшись от многих намерений. Не торопитесь отменять поездки, встречи, а также финансовые сделки. Собрав больше информации, хорошенько всё обдумав, вы поймёте как лучше поступить в этой обстановке. В итоге продуманных действий, вы сумеете пополнить казну, решить финансовые вопросы, также совершить поездки, которые откроют перед вами мир новых впечатлений.

Стрелец – общение с друзьями и коллегами будет вдохновлять на новые идеи, расширяя кругозор и поднимая настроение. Всё будет хорошо пока речь не зайдёт о финансах. Совместные финансовые начинания, покупки и таты на развлечения могут не просто опустошить казну, но и привести к раздорам. При совершении покупок полагайтесь исключительно на свою интуицию, а о финансовых достижениях не распространяйтесь, дабы не вызвать нездоровые обсуждения.

Козерог – сейчас важно поддерживать отношения с руководством и влиятельными людьми, не поддаваясь на давление провокаторов из числа окружения, подталкивающих к спорам и тяжбам. Благодаря содействия влиятельных людей возможен карьерный рост и получение необходимых документов. Общение с друзьями, свидания с любимым человеком и досуг, проведённый с детьми создадут хорошее настроение, которое сохранится надолго.

Водолей – предстоит много деловых и дружеских встреч, общения, поездок, посещения различных инстанций и разговор с руководством. Всё это по-своему положительно отразится на карьере, дружеских и деловых отношениях. При этом постарайтесь не перегружать себя работой, которую можно выполнить и в другое время, а также пустой перепиской и пребыванием в соцсетях. Это может привести к усталости и недомоганию. .

Рыбы – с одной стороны доходы возрастут и финансовое положение укрепится, но с другой стороны появится много различных соблазнов, на которые захочется спустить полученные деньги. От вечеринок и поспешных инвестиций стоит отказаться в пользу необходимых покупок для дома, а также инвестиций в своё дело, либо в недвижимость. Предстоит планировать дальнюю поездку, которая наполнит новыми впечатлениями и поспособствует обретению личного счастья.

Астролог Андрей Рязанцев