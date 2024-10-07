В Бишкеке девушка попала в реанимацию после наезда автобуса

Сегодня примерно в 10:00 водитель общественного автобуса марки "Зонг-Тонг", Д.К., 1964 года рождения, совершил наезд на девушку в возрасте 18-20 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкек.

По ее данным, инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Чуй, когда девушка переходила проезжую часть в северном направлении.

В результате происшествия пешехода госпитализировали в реанимационное отделение Нацгоспиталя с различными телесными повреждениями.

Данный факт зарегистрирован в Журнале учета происшествий ГУВД города Бишкек. В настоящее время начата доследственная проверка, назначены все необходимые экспертизы. Автобус помещен на штрафную стоянку.

Только что стало известно, что пострадавшая Б. Х. 2006 года рождения, от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончалась.