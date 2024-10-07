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В Кыргызстане на 11,9 млрд сомов увеличено финансирование пенсий

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По предварительным данным, финансирование пенсий в Кыргызстане за период с января по сентябрь 2024 года составило 65 миллиардов 91 миллион 903 тысячи сомов. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

По ее данным, это на 11 миллиардов 901 миллион 710 тысяч сомов больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда финансирование составило 53 миллиарда 190 миллионов 192 тысячи сомов.

В разрезе регионов:

Город Бишкек: финансирование увеличилось с 8 миллиардов 501 миллиона 123 тысячи сомов до 11 миллиардов 32 миллионов 131 тысячи сомов, что составило +2 миллиарда 531 миллион 8 тысяч сомов.

Чуйская область: финансирование возросло с 8 миллиардов 1 миллиона 895 тысяч 492 сомов до 9 миллиардов 540 миллионов 886 тысяч 784 сомов, увеличившись на 1 миллиард 538 миллионов 991 тысяч 292 сомов.

Нарынская область: увеличение составило 883 миллиона 281 тысячу 156 сомов, с 4 миллиардов 190 миллионов 185 тысяч 437 сомов до 5 миллиардов 73 миллионов 466 тысяч 593 сомов.

Иссык-Кульская область: финансирование возросло на 1 миллиард 7 миллионов 569 тысяч 739 сомов, составив 5 миллиардов 833 миллиона 907 тысяч 118 сомов.

Таласская область: увеличение составило 460 миллионов 297 тысяч 101 сом, с 2 миллиардов 213 миллионов 307 тысяч 799 сомов до 2 миллиардов 673 миллионов 604 тысяч 900 сомов.

Город Ош: финансирование возросло на 575 миллионов 538 тысяч 310 сомов, достигнув 2 миллиардов 482 миллионов 328 тысяч 410 сомов.

Ошская область: сумма финансирования увеличилась на 1 миллиард 916 миллионов 896 тысяч 342 сом, составив 11 миллиардов 734 миллиона 860 тысяч 044 сомов.

Баткенская область: финансирование возросло с 4 миллиардов 502 миллионов 354 тысяч 446 сомов до 5 миллиардов 586 миллионов 829 тысяч 030 сомов, увеличившись на 1 миллиард 84 миллиона 474 тысячи 584 сом.

Джалал-Абадская область: финансирование увеличилось на 1 миллиард 903 миллиона 653 тысячи 699 сом, с 9 миллиардов 230 миллионов 234 тысяч 724 сомов до 11 миллиардов 133 миллионов 888 тысяч 423 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/440012
Теги:
пенсии, Кыргызстан, Социальный фонд
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