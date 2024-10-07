В Кыргызстане сроки добровольной легализации активов продлены до 31 декабря

Срок добровольного декларирования активов продлен до 31 декабря 2024 года. Это решение предоставляет гражданам Кыргызстана дополнительное время для подачи своих деклараций.
Как сообщили в Министерстве экономики и коммерции, ведомство рекомендует гражданам воспользоваться всеми преимуществами, предусмотренными данным Законом.
Напомним, 9 июня 2023 года вступил в силу Закон КР "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц". Целью Закона является вовлечение имущества и доходов граждан в легальный экономический оборот, обеспечивая их защиту и поддержку со стороны государства. Закон предоставляет физическим лицам возможность легализовать свои активы через добровольное декларирование.
Декларация охватывает активы, которые существовали на 1 января 2023 года, включая те, что номинально зарегистрированы на других лиц или находятся за пределами Кыргызстана.
Декларант получает гарантии сохранности своих активов и защиту от преследования со стороны государственных органов за возможные нарушения, допущенные до подачи декларации.
Также Законом предусмотрено, что в случае утраты единых налоговых деклараций ранее задекларированные активы могут быть повторно включены в специальную декларацию на усмотрение декларанта.
При этом любые положения законодательства, противоречащие Закону "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", не могут быть применены против лица, подавшего декларацию.
Источник: Кабар