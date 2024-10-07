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В Кыргызстане сроки добровольной легализации активов продлены до 31 декабря

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Срок добровольного декларирования активов продлен до 31 декабря 2024 года. Это решение предоставляет гражданам Кыргызстана дополнительное время для подачи своих деклараций.

Как сообщили в Министерстве экономики и коммерции, ведомство рекомендует гражданам воспользоваться всеми преимуществами, предусмотренными данным Законом.

Напомним, 9 июня 2023 года вступил в силу Закон КР "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц". Целью Закона является вовлечение имущества и доходов граждан в легальный экономический оборот, обеспечивая их защиту и поддержку со стороны государства. Закон предоставляет физическим лицам возможность легализовать свои активы через добровольное декларирование.

Декларация охватывает активы, которые существовали на 1 января 2023 года, включая те, что номинально зарегистрированы на других лиц или находятся за пределами Кыргызстана.

Декларант получает гарантии сохранности своих активов и защиту от преследования со стороны государственных органов за возможные нарушения, допущенные до подачи декларации.

Также Законом предусмотрено, что в случае утраты единых налоговых деклараций ранее задекларированные активы могут быть повторно включены в специальную декларацию на усмотрение декларанта.

При этом любые положения законодательства, противоречащие Закону "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц", не могут быть применены против лица, подавшего декларацию.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/440014
Теги:
Кыргызстан
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