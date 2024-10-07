Ассоциация нефтетрейдеров просит пересмотреть введение маркировки ГСМ

Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана выражает обеспокоенность по поводу внедрения маркировки горюче-смазочных материалов (ГСМ) в стране. По данным пресс-службы, несмотря на положительные намерения в борьбе с нелегальным оборотом топлива, эта инициатива может создать серьезные риски для бизнеса и экономики, увеличив финансовую нагрузку на нефтетрейдеров и приведя к росту цен на ГСМ для конечных потребителей.

"На данный момент не определена стоимость маркировки ГСМ. Специалисты из налоговых органов прогнозируют, что эта стоимость составит 40-50 тыйынов за литр, однако она может изменяться из-за волатильности цен на импортные маркеры. Бизнес в нефтетрейдинге уже нагружен множеством государственных платежей, таких как НДС на импорт, акцизный налог, налог с продаж и другие. Внедрение маркировки топлива дополнительно увеличит финансовую нагрузку на компании, вынуждая их замораживать значительные суммы для авансовых платежей.

Дополнительные затраты неизбежно приведут к повышению цен на ГСМ для конечных потребителей, что негативно отразится на национальной экономике, в том числе на росте операционных расходов малых и средних предприятий. Мы отмечаем, что внедрение маркировки происходит без предварительного обсуждения с представителями бизнеса. Предложенный правительством механизм требует значительных доработок, что создает серьезные препятствия для работы предприятий. Стандарты маркировки и паспорт безопасности маркера еще не разработаны.

Логистические сложности также вызывают серьезные опасения. Компании должны подавать заявки на маркировку за три дня до поставки, что может привести к задержкам и штрафам при расхождении в объемах топлива. В отдаленных регионах замена маркера может занимать до пяти суток, особенно в зимний период. Использование молекулярных ДНК-маркеров также ставит под сомнение безопасность данной технологии.

Учитывая вышесказанное, мы призываем вас пересмотреть сроки и условия введения обязательной маркировки нефтепродуктов, а также рассмотреть возможность создания рабочей группы с участием нефтетрейдеров для разработки упрощенных механизмов реализации. Также предлагаем запустить пилотный проект на 1-2 года, чтобы дать бизнесу возможность адаптироваться и избежать резкого роста цен и дополнительных рисков для экономики", - говорится в обращении.