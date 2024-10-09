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В Алае компания оштрафована за строительство дороги без экоэкспертизы

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Инспекторы регионального управления службы экологического и технического надзора Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР провели проверку строительства дороги протяженностью 6100 метров инвесторами государственного предприятия "Кыргызкомур" от участка Загара-2 Ошского лесничества до перевала Кичи-Кара-Кол. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды КР.

В ходе проверки было установлено, что работы велись без проведения обязательной экологической экспертизы.

Дорога частично проходит через пастбища и ледники и ранее использовалась для выпаса скота, что вызвало обеспокоенность местных жителей.

В результате нанесения ущерба предъявлен иск на сумму 939 200 сомов. Кроме того, за нарушение 2100 метров пастбищ был предъявлен иск на сумму 3 миллиона 645 тысяч сомов.

На территории Алайского лесничества также зафиксировано строительство дополнительного участка дороги длиной 1500 метров. В связи с выявленными нарушениями региональное управление Министерства также подало иск на ОсОО "Спецтехника и Аренда" за нарушение правил землепользования.


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URL: https://www.vb.kg/440039
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